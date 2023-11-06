Китайский гороскоп на ноябрь публикует советы на месяц для всех знаков Зодиака.

У китайцев есть особенный гороскоп, в котором знаки Зодиака определяются годом рождения. В нем совмещаются современные знания про мир и древнеазиатская мудрость. Все знаки Зодиака китайского гороскопа (кроме Дракона) названы в честь животных.

Мы составили китайский гороскоп на ноябрь 2023 и рассказали, как разным знакам успешно провести этот месяц.

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Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Месяц будет трудным в финансовом плане. Повышается риск обмана и мошенничества. Не переводите деньги незнакомцам и не давайте данные своей карточки. Также не стоит делиться с малознакомыми людьми информацией о своем заработке, заначках, крупных покупках. В конце ноября у Крыс наступит хорошая возможность для отдыха.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

Быки в ноябре почувствуют прилив энергии и сил. Открываются хорошие возможности для саморазвития и карьерного роста. На работе вы сможете проявить креативность и лидерские качества. Гороскоп советует вам не забывать о семейной жизни. Сконцентрировавшись на работе, вы рискуете забыть о личных заботах и общении с близкими. Также в ноябре не стоит конфликтовать с коллегами - такие споры не закончатся добром.

Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Для Тигров этот месяц будет наполнен приятным общением и полезными знакомствами. Восточный гороскоп на ноябрь советует соглашаться на любую активность, которая сблизит вас с другими людьми. Друзья или вторая половинка станут для вас хорошей поддержкой в трудную минуту. Однако не стоит жертвовать своими интересами и желаниями ради чужих прихотей.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

Кроликам гороскоп советует быть открытыми и чаще обговаривать свои тревоги с близкими людьми. Многие ваши проблемы и переживания можно решить обычным разговором, если вы перестанете их замалчивать. Постарайтесь смотреть на ситуацию не только со своей стороны, но и также с точки зрения близких.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Драконы в ноябре часто будут чувствовать усталость от однообразия будней. В ноябре вам рекомендуется чаще проводить время наедине с собой, если есть такая возможность. Не общайтесь с людьми, которые вам не приятны и которые высасывают из вас энергию. Месяц удачен для саморазвития, изменения образа жизни, избавления от вредных привычек. Будьте снисходительнее к себе и чаще хвалите себя за успехи.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Ноябрь для Змей будет очень удачным, особенно в сфере здоровья. В этом месяце будет легко выработать полезные привычки и избавиться от вредных. Это удачный период для Змей, которые занимаются спортом. Не забывайте также и о психическом здоровье: по возможности избегайте стрессов и конфликтов.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Месяц будет сложным из-за большого скопления мелких проблем и неприятностей. Почти всё, что вы запланируете, пройдет не по плану, а в отношениях с близкими часто будут возникать недоразумения. Также Лошадям будет трудно найти баланс между работой и личной жизнью. Постарайтесь больше отдыхать и не загоняйте себя.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

В личной жизни Коз в ноябре будут бурлить страсти и эмоции. В общении с близкими чаще будут возникать скандалы и претензии, но и позитивные эмоции от общения станут намного ярче. Гороскоп советует Козам быть откровенными в общении, особенно со второй половинкой. Лучше рассказать неприятную правду и вместе думать над решением проблемы, чем делать вид, что проблем не существует.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Для Обезьян месяц будет наполнен впечатлениями и новостями - как приятными, так и не очень. Но скучной ваша жизнь точно не будет. Возможны новые знакомства и изучение совершенно новых для вас навыков. Удачный период для путешествий. Во второй половине месяца для Обезьян повысится риск заболевания или обострения хронических болезней. В самом конце ноября лучше воздержаться от тяжелых физических нагрузок и экстрима.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В ноябре у вас откроются новые возможности для карьерного роста. Вы почувствуете себя как никогда продуктивными и способными решить даже самые трудные задачи. Вы будете особенно хороши в решении проблем и улаживании конфликтов. Гороскоп советует вам быть настойчивыми и даже упрямыми. Остерегайтесь завистников и чрезмерно навязчивых людей, которые пытаются вас контролировать.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Месяц будет хорош для общения и улучшения отношений. Это хороший период, чтобы попросить прощения за свои проступки или провести время вместе с любимым человеком. Всё сказанное Собаками в ноябре будет иметь долгосрочные последствия. Поэтому китайский гороскоп советует вам трижды думать перед тем, как что-то говорить. Также в ноябре будет полезно встретиться с родными и друзьями, которых вы давно не видели.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

Для вас ноябрь будет напряженным, при чем не столько физически, сколько эмоциональном. Постарайтесь чаще выделять время для релакса и пребывания наедине с собой, а также меньше переживать о мнении других людей о вас. В ноябре Свиньям рекомендуется проявлять здоровый эгоизм. Если будете постоянно угождать другим, то упустите личное счастье.

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