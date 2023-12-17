Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Рыб.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Рыб, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

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Крыса

Крысы в отношении ко многому смогут изменить свои принципы, избавятся от стереотипов, одержат несколько значительных побед над собой и над другими. Без потерь тоже не обойдется, придется распрощаться с некоторыми людьми, которые раньше называли себя друзьями. Но это тоже окажется к лучшему.

Бык

Быки - из тех представителей Рыб, которым этот год рекомендуется провести в относительном покое. Стабильное положение дел для них окажется выгоднее и полезнее, чем серьезные изменения. Появится много возможностей для отдыха и развлечений. Китайский гороскоп для Рыб советует держаться подальше от конфликтов и токсичных людей.

Тигр

Тигры предпочитают медленно, но настойчиво продвигаться вперед, и это их самая сильная сторона. Грядущий год покажет, что они с полной ответственностью подошли к воплощению своих планов.

Кролик

Вам есть чем заняться в год Дракона, кроме работы и семейных проблем. В вашем окружении будет много новых лиц, появится несколько выгодных и привлекательных предложений. Хороший период для крупных покупок.

Дракон

Драконам удастся в этом году выпутаться из нескольких сложных деликатных ситуаций, связанных с финансами. Получится расплатиться с кредиторами и даже произвести значительные накопления. В личной жизни тоже все сложится отлично.

Змея

Благодаря природной расчетливости Рыбы-Змеи сумеют значительно приумножить свои капиталы, развить бизнес или продвинуться в карьере. В любовных делах возможен некоторый застой, но, занятые финансовыми вопросами, они этого даже не заметят.

Лошадь

Лошади смогут удачно сочетать общественную, деловую и личную жизнь, удачно распорядятся всеми шансами и завершат год буквально на лошади. Главное, не переутомляться, чтобы оставались силы радоваться победам. Китайский гороскоп для Рыб на 2024 год предвещает прилив энергии и нахождение баланса среди разных дел.

Коза

Представителей знака Козы среди Рыб будут преодолевать сомнения относительно собственной успешности и привлекательности. Им стоит на некоторое время забыть о гордости, поработать над спорными чертами характера. Иначе множество возможностей просто пройдет мимо носа. А это крайне нежелательно.

Обезьяна

Рожденные в год Обезьяны Рыбы в течение этого года не раз будут с головой нырять в сомнительные проекты и различные авантюры. Это создаст угрозу для их репутации и значительно опустошит кошелек. Подумайте, так ли необходимы вам эти увлечения, не лучше ли заняться чем-то более серьезным. Почаще прислушивайтесь к советам близких людей.

Петух

Петухи получат шанс возродить прежние отношения со старыми друзьями, смогут распутать безнадежные проблемы и буквально рванут вперед во всех смыслах. Им будет чрезвычайно везти во всем, появится много возможностей и положительных впечатлений от жизни.

Собака

Рыбам-Собакам звезды рекомендуют повысить свою квалификацию, как можно лучше освоить учебную программу, прокачать имеющиеся навыки. Грядущий год принесет успех тем, кто совершенствует свои знания на прежнем месте работы. Для перехода на другое место работы время сейчас не очень удачное. Зато это время прекрасно подходит для новых знакомств и отношений.

Кабан

Путешествия на дальние расстояния принесут этим представителям знака огромное количество впечатлений и навеют новые идеи относительно своей жизни. Используйте все шансы, чтобы как следует развеяться в поездке, будьте открыты всему неизведанному, и судьба вознаградит вас.

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