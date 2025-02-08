Мужчины пяти знаков Зодиака совершенно не имеют качеств хорошего семьянина.

Не все знаки Зодиака способны построить крепкие и основанные на доверии отношения. Некоторые из них совершенно лишены качеств, необходимых для семейной жизни. К другим нужно искать особый подход и жить по их правилам. В любом случае, мужья из них получаются не лучшие. Мы назвали пять таких знаков Зодиака, которые считаются худшими семьянинами.

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Худшие мужья по знаку Зодиака

В любом правиле есть исключения, и даже мужчина из этого списка может оказаться идеальным мужем. Но это редкость. Как показывает опыт многих женщин, с представителями этих знаков редко удается испытать семейное счастье.

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Близнецы

Обладатели этого знака - хорошие любовники. Они очень харизматичные и быстро завоевывают женское сердце. Но когда отношения переходят в стадию брака, женщина уже и не рада. Близнецы совершенно безответственные, не доводят до конца начатое и редко держат слово. В такой паре женщине придется держать быт на своих плечах. И даже это не гарантирует, что муж просто не сбежит от рутины в поисках приключений.

Рыбы

Если вам важно иметь преданного мужа, который даже не взглянет на остальных женщин, то Рыбы - хороший вариант. К сожалению, в остальном это не лучший выбор. Как отмечают многие женщины, это мужчина не для семьи из-за инфантильного характера. Это "вечные дети", для которых вам придется быть заботливой мамочкой и решать их проблемы. Кстати, приготовьтесь вечно соперничать со свекровью, ведь Рыбы очень привязаны к матерям даже во взрослом возрасте.

Водолей

Легкий характер и чувство юмора Водолея могут растопить женское сердце. Но когда приходят настоящие трудности, это уже становится проблемой. Мужчины этого знака не особо переживают о том, где взять деньги на оплату ипотеки и как закончить ремонт. И вообще размышления о будущем их раздражают. А ещё они не терпят ограничения свободы. Не пытайтесь запретить Водолею сидеть в баре с друзьями до самого утра.

Овен

Всем известна сила упрямства этого знака. С Овном может быть счастливой только та женщина, которая готова вечно уступать. Даже не думайте спорить с ним, иначе увидите извержение вулкана. В семье Овны - настоящие деспоты. Не способствует семейной гармонии и их вспыльчивый характер. Не всякая жена готова терпеть постоянные скандалы и упреки.

Скорпион

Обладатели этого знака могут быть очень щедрыми и заботливыми мужьями. Но только до тех пор, пока жена живет по их сценарию и во всем подчиняется. Если же женщина в чем-то не согласится или попробует навесить на Скорпиона неприятные обязанности, то он сразу же покажет "жало". Эти мужчины требуют от женщины очень многого, но сами легко отклоняются от правил.

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