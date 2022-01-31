Какая магия знаков Зодиака живет внутри вас и таланты, о которых вы не подозреваете - в материале УНИАН.

Каждый человек с рождения наделен определенным набором талантов. Главное - вовремя это увидеть и начать развивать. Эзотерики считают, что любой из нас обладает магическим даром, стоит лишь правильно его определить и грамотно использовать.

Ранее мы составляли гороскоп здоровья на неделю для знаков Зодиака.

Какие способности у Овна, Стрельца и Льва

Овны - прирожденные лидеры, поэтому их энергетики хватает не только на себя, но и на всех окружающих. Считается, что именно Овны притягивают противоположный пол, словно магнит, им легко удается построить личную жизнь. Овны управляют людьми, поэтому обычно становятся хорошими руководителями. Кроме того, вы можете заряжать камни и минералы, а также настраивать энергию внутри себя.

Стрельцы - счастливчики и любимчики судьбы, они наполнены неиссякаемым оптимизмом, в этом и заключается их магический дар. Огненные люди заряжают пространство вокруг себя, могут лечить болезни, утешать страждущих, помогать нуждающимся. Еще одна способность - умение оказываться в нужном месте в нужное время, особенно это касается незапланированных путешествий.Читайте такжеЛев: гороскоп на февраль 2022, подробный астрологический прогноз на месяц

Львы "питаются" положительными эмоциями в виде восхищенных взглядов, ментальных аплодисментов и бесконечного обожания. Астрологи считают, что добиться успеха Лев может, только если за ним будет идти толпа верных поклонников. Энергетике абсолютного фанатизма таких людей помогает Льву достигать желаемых целей в жизни.

Какие способности у Тельца, Девы и Козерога

Земной знак Тельца отличается своим умением превращать сказку в реальность. Их твердого намерения и сильного желания достаточно, чтобы окружающий мир начал меняться в угоду Тельцу. Многие думают, что это просто стечение обстоятельств - нет, это ваша внутренняя сила. Дополнительный бонус от Вселенной - ощущение безопасности, которое вы создаете для близких вам людей.

Девы умеют структурировать пространство вокруг себя. Это ходячий органайзер, который может делать сто дел одновременно. Магическая способность Девы заключается в упорядочивании всего, чего они касаются. В любой ситуации хаоса Дева быстро наведет порядок и организует всех вокруг. И чем старше человек, тем сильнее проявляется этот дар.Читайте такжеНоволуние 1 февраля 2022: во сколько наступит, что можно и нельзя делать

Козероги - чуть ли не самые рациональные представители зодиакального круга. Но это не значит, что сверхспособностей у них нет, просто они проявлены в другом спектре. Козерог всегда доводит начатое до конца, отличается выдержкой и терпением. Это качество помогает им добиваться поставленных целей. Кроме того, люди этого знака, зачастую, умны не по годам - ими движет опыт и мудрость.

Какие способности у Близнецов, Водолея и Весов

Основной магический дар Близнецов - способности к коммуникациям. Вы можете "заговорить" любого человека, расположить его к себе и выудить нужную информацию. Кстати, дар телепатии тоже присутствует - обычно, вы хорошо читаете мысли и чувства других людей. Старайтесь не терять концентрацию и не переключаться между событиями, иначе утратите сверхспособность.

Водолеи - загадочные и нестабильные люди, понять которых невозможно. Они считают, что человек должен быть свободен, а любая связь - это цепи. Их магический дар заключается в умении "читать" людей, как открытую книгу, именно поэтому Водолеи быстро разочаровываются - загадка интересна, пока она не разгадана. Эзотерики считают, что при регулярных духовных практиках, Водолеи могут освоить путешествие по астральным мирам.

Весы - это синоним слова "баланс". Они знают, как выглядеть хорошо в любой ситуации, что сказать, дабы сгладить острые углы, как удовлетворить желания каждого человека. Весы не могут допустить, чтобы в мире не сохранялся баланс, поэтому используют свой магический дар для уравновешивания духовных, материальных или физических взаимоотношений в коллективе (даже если он состоит из двух человек).

Какие способности у Раков, Скорпионов и Рыб

Раки - настоящие эмпаты, они вовлекаются в эмоции людей на 100%. Именно из них получаются лучшие ведьмы, которым удается использовать на практике почти любую магическую технику. Нюанс - для того, чтобы потенциал Рака был максимальным, ему нужно быть дома, без посторонних людей. Берегите свое ментальное здоровье, иначе есть риск получить душевную травму из-за перенасыщения чувствами окружающих.

Сверхспособность Скорпионов - умение просчитывать ситуацию на три шага вперед. Они всегда точно знают, "что будет, если", поэтому практически никогда не попадают в форс-мажорные обстоятельства. Астрологи уверены, что Скорпионам лучше всего дается любовная магия и ритуалы, где нужно убрать препятствие с пути. Представители этого знака получают свое абсолютно всегда. Если не получают, значит, не очень хотели.

Рыбы очень чувствительны, могут разговаривать сами с собой. Это не означает, что у них проблемы с психикой, просто представители водного знака тонко ощущают этот мир. Более того, им часто снятся вещие сны, с помощью которых Рыбы предсказывают будущее. При желании человек, рожденный под этим знаком, может лечить других людей или общаться с мертвыми.

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