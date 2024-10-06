Узнать свой аркан по картам Таро можно за 2 минуты.

Эзотерики считают, что высшие арканы по картам Таро могут рассказать человеку о сценарии развития его жизни, талантах и способностях, сильных и слабых сторонах личности. УНИАН расскажет, как посчитать свой аркан и даст полную расшифровку результата.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как вычислить свой аркан - инструкция

Для того чтобы узнать свой аркан онлайн, нужно произвести несложные математические действия. Вам необходимо сложить все цифры в дате рождения, и если полученное число больше 22, то вычесть из него 22.

Видео дня

Например, дата рождения 18.07.1978

1+8+0+7+1+9+7+8=41, 41-22=19

Личный аркан человека с этой датой рождения - 19.

Существует еще одна техника, как рассчитать свой аркан - некоторые эзотерики используют именно ее. Нюанс в том, что нужно взять только день рождения без учета месяца и года. Но как показывает практика, полная дата рождения дает больше информации, а значит, и прогноз будет более глубоким.

Как определить свой аркан и что он значит

После того как вы поняли, как узнать свой аркан по дате рождения и сделали это, у вас должно было получиться число от 1 до 22 - именно столько в картах Таро старших арканов. Однако рассчитать свой аркан недостаточно, важно знать правильную его трактовку:

1 аркан (Маг) - настоящий лидер, может управлять и своей, и чужой судьбой. У человека есть врожденные навыки манипуляции и внушения, как правило, обладатель 1 аркана может "уговорить" кого угодно и на что угодно. Подходит и физический, и интеллектуальный труд. Спорить с такими людьми - себе дороже.

- настоящий лидер, может управлять и своей, и чужой судьбой. У человека есть врожденные навыки манипуляции и внушения, как правило, обладатель 1 аркана может "уговорить" кого угодно и на что угодно. Подходит и физический, и интеллектуальный труд. Спорить с такими людьми - себе дороже. 2 аркан (Верховная Жрица) - очень сильная интуиция, часто такой человек может "считывать" информацию с пространства и других людей. Способен лечить, спасать, помогать и сочувствовать. Несмотря на сильную ориентированность на нуждающихся, в итоге делает ставку на личный интерес и никогда ничего не сделает себе в ущерб.

- очень сильная интуиция, часто такой человек может "считывать" информацию с пространства и других людей. Способен лечить, спасать, помогать и сочувствовать. Несмотря на сильную ориентированность на нуждающихся, в итоге делает ставку на личный интерес и никогда ничего не сделает себе в ущерб. 3 аркан (Императрица) - идеальная мать, жена, хозяйка. Смысл жизни и задача такого человека - хранить очаг, беречь семью, налаживать быт. У нее в руках всё "горит" - настолько она хороша, но есть и минус - зацикленность на материальных благах.

- идеальная мать, жена, хозяйка. Смысл жизни и задача такого человека - хранить очаг, беречь семью, налаживать быт. У нее в руках всё "горит" - настолько она хороша, но есть и минус - зацикленность на материальных благах. 4 аркан (Император) - храбрые и смелые люди, очень хорошие управленцы. Иногда диктаторы, если живут "в минусе", могут продавливать и ущемлять волю других людей. Тем не менее, именно они способны взять ситуацию в свои руки и блестяще ее решить.

- храбрые и смелые люди, очень хорошие управленцы. Иногда диктаторы, если живут "в минусе", могут продавливать и ущемлять волю других людей. Тем не менее, именно они способны взять ситуацию в свои руки и блестяще ее решить. 5 аркан (Иерофант) - мудрый человек, который не первый раз живет на Земле, поэтому стал на путь духовности, а не материальных достоинств. К нему идут за советом и помощью, он знает, как решить любую проблему благодаря своему высокому интеллекту. Тем не менее, способен критиковать других и быть слишком категоричным.

- мудрый человек, который не первый раз живет на Земле, поэтому стал на путь духовности, а не материальных достоинств. К нему идут за советом и помощью, он знает, как решить любую проблему благодаря своему высокому интеллекту. Тем не менее, способен критиковать других и быть слишком категоричным. 6 аркан (Влюбленные) - очень дружелюбные люди, легко заводят друзей, знакомых, находят любимых. Проблемы с личной жизнью будут, только если человек живет "не свою" жизнь и не руководствуется собственными ощущениями. Человек по 6 аркану способен расположить к себе любого, но часто его одолевают муки выбора, решительным его назвать трудно.

- очень дружелюбные люди, легко заводят друзей, знакомых, находят любимых. Проблемы с личной жизнью будут, только если человек живет "не свою" жизнь и не руководствуется собственными ощущениями. Человек по 6 аркану способен расположить к себе любого, но часто его одолевают муки выбора, решительным его назвать трудно. 7 аркан (Колесница) - активные и творческие люди, которые всегда стараются быть "впереди планеты всей". Им важно постоянно перемещаться, иначе они начинают болеть, скучать и впадать в депрессию. Важно уметь усмирять свою гордыню, не критиковать других за то, что они не такие быстрые, как вы.

- активные и творческие люди, которые всегда стараются быть "впереди планеты всей". Им важно постоянно перемещаться, иначе они начинают болеть, скучать и впадать в депрессию. Важно уметь усмирять свою гордыню, не критиковать других за то, что они не такие быстрые, как вы. 8 аркан (Правосудие) - честные и прямолинейные личности, которым несложно говорить правду. Именно за эту правду они чаще всего и "получают на орехи", но такова их суть. Главное - не злоупотреблять доверием и не быть слишком критичными по отношению к остальным людям.

- честные и прямолинейные личности, которым несложно говорить правду. Именно за эту правду они чаще всего и "получают на орехи", но такова их суть. Главное - не злоупотреблять доверием и не быть слишком критичными по отношению к остальным людям. 9 аркан (Отшельник) - спокойные, тихие и мудрые личности, которые всегда интересуются вопросами мироздания. Никогда никуда не лезут, зато могут дать хороший и дельный совет. При 9 аркане важно не замыкаться в себе и социализироваться, чтобы не одичать.

- спокойные, тихие и мудрые личности, которые всегда интересуются вопросами мироздания. Никогда никуда не лезут, зато могут дать хороший и дельный совет. При 9 аркане важно не замыкаться в себе и социализироваться, чтобы не одичать. 10 аркан (Колесо фортуны) - аркан настоящих везунчиков, которым в жизни все дается легче, чем другим. Из-за этого такие люди часто бывают беспечны и инфантильны, они считают, что в жизни все должно происходить само по себе, а усилия прикладывать не стоит. Именно с этим качеством нужно работать.

- аркан настоящих везунчиков, которым в жизни все дается легче, чем другим. Из-за этого такие люди часто бывают беспечны и инфантильны, они считают, что в жизни все должно происходить само по себе, а усилия прикладывать не стоит. Именно с этим качеством нужно работать. 11 аркан (Сила) - сильные и смелые воины, которые способны взвалить на себя любой груз и достойно его нести. Они решают даже самые сложные ситуации, их трудно напугать или обезоружить. Однако быстро теряют свою силу, если перестают видеть смысл в том, что делают, или переутомляются.

- сильные и смелые воины, которые способны взвалить на себя любой груз и достойно его нести. Они решают даже самые сложные ситуации, их трудно напугать или обезоружить. Однако быстро теряют свою силу, если перестают видеть смысл в том, что делают, или переутомляются. 12 аркан (Повешенный) - у таких людей две стороны медали - умение взглянуть на ситуацию под углом, который другим недоступен, и склонность к побегам от решительных действий. Личности с 12 арканом могут сопереживать другим, у них сильная эмпатия, но в то же время, когда требуется принятие решений, они могут всячески избегать ответственности.

- у таких людей две стороны медали - умение взглянуть на ситуацию под углом, который другим недоступен, и склонность к побегам от решительных действий. Личности с 12 арканом могут сопереживать другим, у них сильная эмпатия, но в то же время, когда требуется принятие решений, они могут всячески избегать ответственности. 13 аркан (Смерть) - уникальные личности, которых тянут перемены. Если во внешнем мире перемен не происходит, значит, они сами своими руками все разрушат, чтобы потом было, чем заниматься и что создавать. Остановиться и жить спокойно, как все - это не для них.

- уникальные личности, которых тянут перемены. Если во внешнем мире перемен не происходит, значит, они сами своими руками все разрушат, чтобы потом было, чем заниматься и что создавать. Остановиться и жить спокойно, как все - это не для них. 14 аркан (Умеренность) - люди с богатым внутренним миром, спокойные и гармоничные, способные сгладить любой конфликт и внести порядок даже в сущий хаос. От других их отличает талант к творчеству и своеобразное видение мира.

- люди с богатым внутренним миром, спокойные и гармоничные, способные сгладить любой конфликт и внести порядок даже в сущий хаос. От других их отличает талант к творчеству и своеобразное видение мира. 15 аркан (Дьявол) - любимчики и баловни судьбы. К ним всё само "идет в руки", как правило, такие люди невероятно удачливы. Важно усмирять свою гордыню и не думать, что вы можете занимать превосходную позицию по отношению к окружающим.

- любимчики и баловни судьбы. К ним всё само "идет в руки", как правило, такие люди невероятно удачливы. Важно усмирять свою гордыню и не думать, что вы можете занимать превосходную позицию по отношению к окружающим. 16 аркан (Башня) - есть врожденные способности к целительству, такие люди могут лечить других даже словом. Склонны быстро менять жизнь - разрушать то, что не подходит, и строить новое. Минус их в нетерпимости и вспыльчивости.

- есть врожденные способности к целительству, такие люди могут лечить других даже словом. Склонны быстро менять жизнь - разрушать то, что не подходит, и строить новое. Минус их в нетерпимости и вспыльчивости. 17 аркан (Звезда) - талантливы практических во всех сферах, могут стать по-настоящему успешными, если будут выбирать дело всей жизни, отталкиваясь от внутренних ощущений. Это, впрочем, главная задача - найти свое и стать профессионалом.

- талантливы практических во всех сферах, могут стать по-настоящему успешными, если будут выбирать дело всей жизни, отталкиваясь от внутренних ощущений. Это, впрочем, главная задача - найти свое и стать профессионалом. 18 аркан (Луна) - природные маги, экстрасенсы, целители. Могут и должны реализовываться в сфере эзотерики. Главное - не рассказывать кому попало о своих способностях и выбирать только светлую сторону магии.

- природные маги, экстрасенсы, целители. Могут и должны реализовываться в сфере эзотерики. Главное - не рассказывать кому попало о своих способностях и выбирать только светлую сторону магии. 19 аркан (Солнце) - люди, которые часто окружены множеством друзей и знакомых. Склонны помогать другим и выручать в трудных ситуациях. У них есть удача от Вселенной во всех делах, но важно усмирять свою гордыню и "не идти по головам".

- люди, которые часто окружены множеством друзей и знакомых. Склонны помогать другим и выручать в трудных ситуациях. У них есть удача от Вселенной во всех делах, но важно усмирять свою гордыню и "не идти по головам". 20 аркан (Суд) - аркан, под которым часто рождаются души, живущие на Земле далеко не в первый раз. Их главная задача в жизни - научить других жить правильно, разбираться в себе. Но только нужно делать это терпеливо, никого не принуждая и не оскорбляя.

- аркан, под которым часто рождаются души, живущие на Земле далеко не в первый раз. Их главная задача в жизни - научить других жить правильно, разбираться в себе. Но только нужно делать это терпеливо, никого не принуждая и не оскорбляя. 21 аркан (Мир) - личности под 21 арканом хотят и должны как можно больше путешествовать. Их цель - объединять разных людей, народы, страны и культуры, транслировать в мир информацию. Ни в коем случае нельзя быть раздражительными и принуждать других к сотрудничеству.

- личности под 21 арканом хотят и должны как можно больше путешествовать. Их цель - объединять разных людей, народы, страны и культуры, транслировать в мир информацию. Ни в коем случае нельзя быть раздражительными и принуждать других к сотрудничеству. 22 аркан (Шут) - свободные, легкие на подъем и слегка беспечные люди, которые никогда не боятся начинать все сначала. Неудачи их не сбивают с ног, а становятся опытом. Такому человеку важно ничего не бояться и верить в собственные силы.

Как вы поняли, узнать свой аркан и настроить жизнь так, чтобы соответствовать этим характеристикам, очень важно. Энергетика аркана отражается и на внешности, и на характере человека, а информация от вселенной поможет выбрать правильный путь.

Вас также могут заинтересовать новости: