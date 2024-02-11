Узнайте, как ведет себя знак Зодиака Лев с разными партнерами.

Женщина-Лев - настоящая обольстительница, которая покоряет сердца мужчин и собирает вокруг себя толпы поклонников. Такой же и мужчина-Лев, ведь его харизма, обаянию и образованности можно только позавидовать. В отношениях с ними хотят быть все, но далеко не каждому это под силу.

С кем совместимы в любви Лев-мужчина и женщина - перечень знаков

Лев - знак Зодиака, который с рождения одарен очень сильной энергетикой. Люди этого созвездия добиваются невероятных успехов, если умеют управлять своими эмоциями. Они очаровывают с первого взгляда, благодаря харизма и красоте, но, зачастую, довольно высокомерны, что мешает строить личную жизнь. Совместим ли Лев с тем, кого он выбрал в спутники? Посмотрим:

Овен и Лев - совместимость средняя, особенно если пара сошлась на почве конкуренции. Скорее всего, партнеры будут постоянно бороться за пальму первенства, хотя и смогут жить мирно. Правда, Лев и Овен совместимость выстроить действительно смогут, но придется несколько раз купить новую посуду.

- совместимость средняя, особенно если пара сошлась на почве конкуренции. Скорее всего, партнеры будут постоянно бороться за пальму первенства, хотя и смогут жить мирно. Правда, Лев и Овен совместимость выстроить действительно смогут, но придется несколько раз купить новую посуду. Телец и Лев - совместимость низкая, разве что если Телец согласится все время учить и направлять взбалмошного Льва. При этом, огненный знак будет постоянно использовать Тельца в своих целях, взамен не отдавая ни настоящей любви, ни страсти. В паре Лев и Телец совместимость будет невозможна из-за слишком разных философий.

- совместимость низкая, разве что если Телец согласится все время учить и направлять взбалмошного Льва. При этом, огненный знак будет постоянно использовать Тельца в своих целях, взамен не отдавая ни настоящей любви, ни страсти. В паре Лев и Телец совместимость будет невозможна из-за слишком разных философий. Близнецы и Лев - совместимость высокая, так как воздух раздувает огонь. Любые идеи Льва будут приняты с восторгом, Близнец всегда поможет реализовать их. Кроме того, партнер воздушного знака сможет подстроиться под характер даже самого сложного Льва, а это огромный плюс.

- совместимость высокая, так как воздух раздувает огонь. Любые идеи Льва будут приняты с восторгом, Близнец всегда поможет реализовать их. Кроме того, партнер воздушного знака сможет подстроиться под характер даже самого сложного Льва, а это огромный плюс. Лев и Рак - совместимость низкая, это скорее враги, чем друзья. Они могут уживаться в одном пространстве, только если редко встречаются, но достаточно пары взглядов или реплик, чтобы развязался настоящий скандал. Льву захочется разрушить все вокруг себя, а Рак поскорее убежит в тихое место. В сочетании Рак и Лев совместимость может быть только при условии разных городов, а лучше - планет.

- совместимость низкая, это скорее враги, чем друзья. Они могут уживаться в одном пространстве, только если редко встречаются, но достаточно пары взглядов или реплик, чтобы развязался настоящий скандал. Льву захочется разрушить все вокруг себя, а Рак поскорее убежит в тихое место. В сочетании Рак и Лев совместимость может быть только при условии разных городов, а лучше - планет. Лев и Лев - совместимость средняя или низкая (в зависимости от возраста). Только совсем юные представители огня могут жить вместе и строить отношения. Люди более старшего возраста откажутся от этого, ведь никто не захочет стать вторым номером. Момент собственного "я" каждого из партнеров будет подавлять другого, а это ничем хорошим не закончится.

- совместимость средняя или низкая (в зависимости от возраста). Только совсем юные представители огня могут жить вместе и строить отношения. Люди более старшего возраста откажутся от этого, ведь никто не захочет стать вторым номером. Момент собственного "я" каждого из партнеров будет подавлять другого, а это ничем хорошим не закончится. Лев и Дева - совместимость низкая, ведь рациональный земной знак не сможет устоять и постоянно будет давать свою оценку действиям Льва. Покорить сильную Деву можно только агрессией и тиранией, а это ужасный сценарий. В паре Дева и Лев совместимость возможна на уровне общения, чтобы получить мудрый совет, но строить отношения не рекомендуется.

- совместимость низкая, ведь рациональный земной знак не сможет устоять и постоянно будет давать свою оценку действиям Льва. Покорить сильную Деву можно только агрессией и тиранией, а это ужасный сценарий. В паре Дева и Лев совместимость возможна на уровне общения, чтобы получить мудрый совет, но строить отношения не рекомендуется. Лев и Весы - совместимость высокая, потому что воздушный партнер души не чает в своем возлюбленном. Лев сможет быть лидером, к тому же, получит поддержку и заботу во всех начинаниях. В паре Весы и Лев совместимость достигается благодаря зерну здравомыслия и уважения, а не только слепая страсть.

- совместимость высокая, потому что воздушный партнер души не чает в своем возлюбленном. Лев сможет быть лидером, к тому же, получит поддержку и заботу во всех начинаниях. В паре Весы и Лев совместимость достигается благодаря зерну здравомыслия и уважения, а не только слепая страсть. Скорпион и Лев - совместимость средняя, потому что Скорпион не менее сильная личность, чем Лев. Покорить его не удастся, обвести вокруг пальца тоже, зато перегореть - легко. Скорпион умеет выводить людей на чистую воду и бить в самое больное место, поэтому уязвимому Льву лучше держать водный знак на дистанции.

- совместимость средняя, потому что Скорпион не менее сильная личность, чем Лев. Покорить его не удастся, обвести вокруг пальца тоже, зато перегореть - легко. Скорпион умеет выводить людей на чистую воду и бить в самое больное место, поэтому уязвимому Льву лучше держать водный знак на дистанции. Лев и Стрелец - совместимость высокая, но только если Лев сумеет найти подход к такой же огненной личности. Стрелец - крепкий орешек и банальными ухаживаниями его не взять. Если Льву удастся направить Стрельца в мирное русло и "договориться", то эту пару можно считать идеальной.

- совместимость высокая, но только если Лев сумеет найти подход к такой же огненной личности. Стрелец - крепкий орешек и банальными ухаживаниями его не взять. Если Льву удастся направить Стрельца в мирное русло и "договориться", то эту пару можно считать идеальной. Козерог и Лев - совместимость низкая, потому что огненный знак будет использовать земной в своих корыстных целях. Более порядочного и преданного партнера найти трудно, да вот только Козерог всё прекрасно понимает. В паре Лев и Козерог совместимость может быть только на уровне дружбы.

- совместимость низкая, потому что огненный знак будет использовать земной в своих корыстных целях. Более порядочного и преданного партнера найти трудно, да вот только Козерог всё прекрасно понимает. В паре Лев и Козерог совместимость может быть только на уровне дружбы. Лев и Водолей - совместимость средняя, но может стать высокой, если эти противоположности перестанут воспринимать друг друга в качестве конкурентов. Водолей сможет раскрыть потенциал Льва, а Лев даст много ярких идей, но стоит помнить, что в паре Водолей и Лев совместимость повышается или понижается в зависимости от действий самих людей.

- совместимость средняя, но может стать высокой, если эти противоположности перестанут воспринимать друг друга в качестве конкурентов. Водолей сможет раскрыть потенциал Льва, а Лев даст много ярких идей, но стоит помнить, что в паре Водолей и Лев совместимость повышается или понижается в зависимости от действий самих людей. Лев и Рыбы - совместимость низкая из-за чрезмерной чувствительности Рыб. Водный знак сработает, как "удавка" для Льва, который сначала этого не заметит. Огненному знаку лучше не ввязываться в такие отношения, потому что он выйдет из них проигравшим.

Астрологи говорят, с кем будет счастлив Лев - совместимость высокая со Стрельцом, Водолеем, Весами и Близнецами. Не рекомендуется строить отношения с Тельцами, Раками, Львами, Девами, Козерогами и Рыбами.

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