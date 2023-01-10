К чему снится беременность своя или чужая - разобрался УНИАН.

Новость о беременности наяву является самой волнующей в жизни женщины. Сон о беременности чаще всего положительный, хотя может иметь и негативные интерпретации в зависимости от ситуации. УНИАН рассказал, что означает такой сон и о каких рисках может предупреждать.

К чему снится беременность: общее значение сновидения

В целом сон о беременности предвещает какие-то изменения в жизни, неожиданные новости, судьбоносные встречи. Возможно получение новой должности или долгожданной прибыли.

Беременность на раннем сроке означает успех в творчестве или на работе, а на позднем - налаживание отношений в семье. Если вам снится, что вы узнаете пол ребенка на УЗИ, то вы вскоре столкнётесь со старой нерешенной проблемой.

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Очень плохим считается сон, в котором беременность протекает неблагополучно или заканчивается выкидышем. Это означает, что какие-то ваши планы могут провалиться. Если же роды во сне прошли благополучно, то и в жизни задуманное сбудется.

К чему снится беременность женщине

О том, к чему снится своя беременность, говорят многие сонники.

Такой сон может быть вещим для замужней и бездетной женщины.

Если беременность снится беременной женщине, значит она беспокоится о своем здоровье и будущих родах. Это знак для будущей мамы: успокойся, всё пройдет хорошо.

Если беременность снится женщине с детьми, то это может говорить о беременности её взрослой дочери. Также такой сон может означать, что у неё может быть недоброжелатель или завистник.

Одинокой бездетной женщине сон о беременности сулит проблемы с репутацией. Это значит, что её могут обсуждать за спиной, или её секреты станут известны.

Если сон о беременности снится женщине в разгар творческого или рабочего проекта, то это хороший признак. Это означает, что у сновидицы много вдохновения и энергии, и её грандиозные планы воплотятся в жизнь.

Если своя беременность снится вдове, то это означает, что у неё скоро случится что-то радостное.

Нередко возникает и вопрос, к чему снится тест на беременность. Если женщина во сне узнает, что она беременна, то она будет добиваться своих целей в одиночку, без помощи близких.

К чему снится чужая беременность

Сон про чужую беременность означает, что сновидцу стоит прислушаться к советам женщины, которую он видит беременной. Она может дать хороший совет или сыграть важную роль в вашей жизни.

Положительным считается сон, в котором беременна ваша подруга или родственница. Но есть исключение - видеть во сне беременной сестру означает проблемы с деньгами. Если вам приснилась беременной мама, то вы переживаете о ней.

К чему снится беременность мужчине

То, к чему снится беременность мужчине, зависит от того, кого он увидел беременной во сне. Если в "интересном положении" находится его девушка или жена, то это хороший сон, который предвещает страсть и доверие в отношениях. А если женатый мужчина видит во сне беременной постороннюю женщину - это говорит о недостатке доверия в отношениях.

Если мужчина видит во сне беременной маму, то скоро ему придется платить по счетам. Возможно в прямом, а может и в переносном смысле.

Иногда мужчине может присниться собственная беременность, хотя в реальности это невозможно. Такой сон предвещает реализацию своих планов и хорошую прибыль.

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