По словам эксперта, Украине нужно продержаться полтора месяца.

Астролог Дмитрий Уранус заявил, что конец мая и начало июня 2022 будут очень тяжелыми для Украины. В этот период могут усилиться военные действия.

"Для Украины конец мая и июнь 2022 окажутся довольно тяжелыми с военной точки зрения. Возможно будет сказываться нехватка вооружений и боеприпасов, усталость и измотанность войск. Очень вероятна временная утрата новых территорий на востоке. Тактические отступления в некоторых местах будут разумны и необходимы ради сохранения жизней военных ВСУ", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что в ближайшие полтора месяца Украине нужно быть на чеку. Нам необходимо выстоять в этот трудный период.

"Так как армия России в ближайшие полтора месяца выйдет на свою максимальную эффективность, то сильнее и интенсивнее, чем в ближайшие полтора месяца, они наступать не смогут. Украине требуется выстоять в этот трудный период", - добавил астролог.

После 5 июня ситуация в Украине начнет немного меняться в лучшую сторону. Изменения могут произойти уже в августе 2022 года.

"После 5 июля Марс переходит в Телец. И в июле постепенно ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины, ближе к августу, и особенно в августе. Телец знак Украины, и бог войны Марс потеряет свой напор и силу проходя по Тельцу. Марс перестанет благоволить агрессору в июле", - отметил эксперт.

Напомним, ранее астролог назвал самые опасные города Украины, там будет много жертв.

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