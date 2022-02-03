В списке – Львы, Скорпионы и Тельцы.

Астрологи составили список знаков Зодиака, представители-мужчины которых наиболее откровенны в проявлении своих чувств, когда влюблены.

Овен

Овны – очень открытые люди. Они предпочитают не скрывать своих чувств и в делах сердечных действуют буквально напролом, решительно добиваясь расположения и взаимности со стороны своей второй половинки.

Лев

Львы – хоть и самовлюбленные знаки, но когда дело заходит о любви, готовы ради своих возлюбленных на все. Это упорные, целеустремленные и галантные джентльмены.

Стрелец

Стрельцы – напористые, самоуверенные и харизматичные ловеласы. Они предпочитают действовать прямо и открыто, без лишних слов.

Скорпион

Скорпионы – известные донжуаны. Если влюблены, то тратить время на комплименты и романтические отступления они не будут, предпочитая сразу приступить к самому главному.

Тельцы ради своей любви тоже на многое готовы. И если на пути к достижению цели будут какие-либо преграды, их ничто не остановит.

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