Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе Овнам рекомендуется больше отдыхать и не нагружать себя работой. Максимально сократите физические и умственные нагрузки, иначе столкнетесь с серьезным переутомлением. Звезды советуют вам заняться любимым хобби или взять по возможности взять отпуск.

Телец

Представителям этого знака нужно беречь ноги. Не носите каблуки, обтягивающие вещи и держите ноги в тепле. Тельцам, которые ведут сидячий образ жизни, рекомендуется больше ходить пешком. Ещё один совет от звезд – ешьте меньше соленой еды.

Близнецы

Домашняя рутина и рабочие обязанности серьезно испортят вам настроение, из-за чего вы можете потерять интерес к жизни. Из-за этого у Близнецов может возникнуть упадок сил, бессоница и даже осенняя депрессия. Займитесь любимым делом и разнообразьте свой быт.

Рак

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2021: фазы лунного цикла в первом месяце осениНеделя будет сложной для метеочувствительных Раков. Погода будет часто меняться, а вместе с ней и ваше самочувствие. На этой неделе у вас будут проблемы со сном: бессоница, тревожные сны, ночная головная боль. Попробуйте прогуляться перед сном и выпить травяной чай.

Лев

Серьезной проблемой для Львов станет стресс и плохое настроение. Держитесь подальше от людей с негативной энергетикой. Ни с кем не ссорьтесь и сохраняйте хорошие отношения. Иначе конфликты и семейные разборки полностью погубят вашу нервную систему.

Дева

На этой неделе высок риск заболеть простудой или простудить спину. Обязательно одевайтесь по погоде и не пейте холодных напитков. Однако в целом неделя пройдет благополучно, а любой недуг быстро пройдет.

Весы

Для Весов начинается продуктивный и энергичный период. Вы будете полны сил, справитесь с любым недугом и почувствуете себя на 10 лет моложе. Сейчас Весам по плечу по плечу любые задачи и физические нагрузки, поэтому рекомендуется больше сил уделять спорту.

Скорпион

Звезды рекомендуют Скорпионам побыть одним на этой неделе и удалиться от всех забот. Вокруг вас очень много суеты и шума. Всё это негативно влияет на нервную систему и качество сна. Если нет возможности уединиться – постарайтесь хотя бы уехать куда-то на выходные.

Стрелец

Проблемным местом Тельцов на этой неделе будет кожа. Берегите её от ветра и переохлаждения, пользуйтесь увлажняющим кремом. Особенно уязвима кожа рук, поэтому не пренебрегайте перчатками. На выходных возможны скачки артериального давления.

Козерог

Читайте такжеЛунный посевной календарь на октябрь 2021: благоприятные дниДля хорошего самочувствия Козерогам нужно поменять свой рацион. Звезды советуют вам употреблять больше жирных кислот для укрепления сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется есть больше рыбы (сельдь, скумбрия, лосось), арахиса, семечек льна.

Водолей

Ваше здоровье на этой неделе будет крепким, но его могут пошатнуть стрессы и конфликты. На этой неделе Водолеи будут часто испытывать психологическое напряжение. Попробуйте расслабиться и заняться любимым делом, сходить в спа, пообщаться с животными.

Рыбы

Главный совет Рыбам на этой неделе – не ждите, что все трудности решатся сами по себе. При любом ухудшении здоровья обязательно обращайтесь к врачу и проходите обследования. Вы рискуете упустить начало серьезного заболевания. Особенно опасны боли в сердце и повышенное давление.

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Автор: Екатерина Пулатова