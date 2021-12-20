Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе Овнам нужно иметь при себе обезболивающее. У Овнов часто будут головные, зубные и мышечные боли. Если боль будет сильной - не бойтесь обращаться к врачу.

Телец

Неделя будет для Тельцов непростой в эмоциональном плане. Высока вероятность апатии, потери интереса к жизни, сильной усталости и даже депрессии. Ни в коем случае не пытайтесь заглушить стресс перееданием и алкоголем. Постарайтесь придерживаться правильного питания, больше гулять и раньше ложиться спать.

Близнецы

Самочувствие Близнецов будет напрямую зависеть от эмоционального состояния. Чем больше негативных эмоций вы будете испытывать, тем хуже будете себя чувствовать. Звезды рекомендуют вам избегать конфликтов и отказаться от алкоголя на неделю.

Рак

В целом самочувствие Раков будет хорошим, но ваш иммунитет ослабится. Избегайте людных мест, регулярно мойте руки и носите с собой антисептик. Не забывайте тепло одеваться. Если заболеете на этой неделе, то будете долго выздоравливать.

Лев

Гороскоп советует вам увеличить физическую активность, чаще ходить пешком и подниматься по лестнице вместо лифта. Небольшие ежедневные прогулки значительно улучшат ваше самочувствие. Также рекомендуется есть больше молочных продуктов и грибов.

Дева

Девам не стоит рассчитывать на помощь родных и чужие советы в сфере здоровья. Вам придется заботиться о себе самостоятельно. Прислушивайтесь к своей интуиции, даже если все близкие твердят обратное. На этой неделе не стоит перенапрягаться и доводить себя до изнеможения.

Весы

На этой неделе рекомендуется увеличить количество насыщенных жирных кислот в рационе. Ешьте больше орехов, оливок и маслин, авокадо, красной рыбы. На этой неделе полезно съесть горсть кедровых орехов или пчелиный воск. Салаты заправляйте оливковым маслом вместо майонеза.

Скорпион

Почки и печень на этой неделе будут уязвимы, поэтому их нужно беречь. Уменьшите количество острой, жареной, соленой пищи в рационе. А от алкоголя и жирной еды на эти 7 дней лучше полностью отказаться. При подозрении заболеваний этих органов сразу обращайтесь к врачу.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы могут похвастаться крепким самочувствием и отличным иммунитетом. Даже если вы заболеете, то быстро выздоровеете. Это хорошая неделя для дополнительных физических нагрузок, пищевых экспериментов и смены режима дня.

Козерог

На этой неделе Козероги часто будут получать травмы и ушибы. Будьте очень осторожны на улице, особенно в гололед. При физических нагрузках соблюдайте технику безопасности.

Водолей

Неделя хорошо подходит для косметологических процедур. Звезды рекомендуют вам посетить салон красоты, даже если для вас это непривычно. Купите себе несколько новых средств по уходу за волосами и кожей, и их состояние сильно улучшится.

Рыбы

На этой неделе ваше самочувствие будет очень изменчивым. Вы постоянно будете ощущать скачки артериального давления, приливы и упадок сил, смену настроения, повышенный и отсутствующий аппетит. Однако такое непостоянное состояние продлится недолго.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Пулатова