Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе вы можете столкнуться с аллергией, отравлением, обострением хронических заболеваний. Всегда имейте при себе необходимые лекарства, не пробуйте новую косметику, бытовую химию и необычную еду.

Телец

Ваши органы дыхания сейчас под большой угрозой. По возможности сделайте УЗИ или флюорографию в легких. Не забывайте надевать шарф и шапку. Проветривайте помещение хотя бы ненадолго, даже если на улице холодно.

Близнецы

Хорошая неделя для профилактики, похода к врачу, проведения операций. Болеющие Близнецы быстро выздоровеют, а здоровые будут чувствовать себя хорошо. На выходные могут болеть зубы и десна.

Рак

На этой неделе гороскоп рекомендует уменьшить количество белковой пищи в рационе. Мясо, молочные продукты и яйца сейчас тяжело перевариваются. При употреблении мяса не исключено несварение и тошнота.

Лев

Если вы регулярно принимаете лекарства или пьете много препаратов одновременно – нужно быть внимательнее к организму. Привычные лекарства могут хуже усваиваться и развить побочные эффекты.

Дева

Ваше самочувствие будет стабильным. Девам, которые болеют, не стоит ждать улучшений на этой неделе, но здоровые не заболеют. Даже если вам не становится лучше – не опускайте руки и продолжайте лечение.

Весы

На этой неделе Весы будут склонны к образованию отеков и прыщей. Рекомендуется уменьшить количество соли в организме и пить воду равномерными объемами.

Скорпион

Скорпионам нужно беречь спину. Не поднимайте тяжелых вещей, тепло одевайтесь и соблюдайте технику безопасности. Также нужно следить за свой осанкой – сидите с ровной спиной и не работайте в кровати.

Стрелец

В эти семь дней Стрельцам нужно прислушиваться к сигналам организма. Ваше тело само подскажет когда оно нуждается в отдыхе, физической нагрузке и еде. Не стоит беспокоиться о диете или тренировках – пусть вами руководит интуиция.

Козерог

Козерогам нужно тщательно соблюдать правила гиены, особенно ротовой полости. Не забывайте почаще мыть руки, полоскать горло, обязательно вымывайте продукты питания. На этой неделе повышен риск заразиться инфекцией воздушно-капельным путем.

Водолей

Водолеям для хорошего самочувствия нужно тепло. Если дома холодно – включите обогреватель или укройтесь пледом. Держите в тепле шею и руки, иначе можете простыть. Обязательно смените легкую обувь на зимнюю.

Рыбы

Гороскоп рекомендует вам увеличить физические нагрузки. Делайте зарядку по утрам, запишитесь в спортзал или хотя бы больше ходите пешком. Спорт улучшит самочувствие и качество сна, прибавит сил.

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Автор: Екатерина Пулатова