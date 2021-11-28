Что сулит гороскоп для Льва 2021 в конце года - читайте на УНИАН.

Благоприятное расположение звезд обещает Львам большое количество интересных событий. Вы захотите помогать людям - такова уж ваша благодетельная натура. Влияние планет поможет Львам ясно смотреть сегодня в завтрашний день и точно знать, кому стоит доверять, а кому - нет.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

С 1 по 10 декабря Львы станут центром внимания для коллег, что, несомненно, положительно скажется на их харизматичной натуре. Актерские способности наряду с высоким интеллектом могут повысить авторитет в глазах руководства. Тем не менее, звезды рекомендуют следить за своими шутками, чтобы не обидеть коллег - соблюдайте баланс рабочих и личных взаимоотношений.

Во второй декаде месяца лучше всего сосредоточиться на рутинных задачах, которые давно откладывали. Проявите ответственность и дотошность, иначе мелкие проблемы накопятся, как снежный ком, в результате приведут к финансовым потерям.

В конце месяца Львы должны быть готовы - если у вас получится прожить месяц без негатива и выполнить все рекомендации астрологов, то вам могут доверить значимый проект, что отразится не только на материальном аспекте жизни, но и на карьерном росте.

Общая финансовая ситуация месяца носит переменчивый характер - доходы возрастут, но и расходов будет немало.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Одиноким Львам советуют присмотреться к своим коллегам - возможно, среди них есть ваш потенциальный партнер. Благоприятное влияние Венеры покажет, что счастье можно обрести и таким способом, а служебный роман - не самый плохой вариант.

Читайте такжеРак: гороскоп на декабрь 2021, астрологический прогноз на месяцС 12 по 20 число на вас будет влиять Уран, что особенно опасно для тех представителей знака, которые уже находятся в отношениях, но еще не имеют официального статуса. Вы можете стать жертвой сплетен или услышать ложные слухи о вашем любимом. Не верьте всему, что говорят - слушайте свое сердце.

Семейные Львы окажутся в выгодном положении - любовь и забота поселятся в доме надолго. Звезды намекают, что стоит почаще выражать своим близким свои чувства, чтобы укрепить взаимоотношения.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

С 1 по 12 декабря расположение планет благоприятно для активного отдыха и физических нагрузок. Чаще бывайте на свежем воздухе, гуляйте, вне зависимости от того, какая погода за окном. Старайтесь не зацикливаться на плохом и берегите свое эмоциональное состояние. Также неплохо будет избавиться от вредных привычек.

Вторая декада месяца будет не особенно удачной - возможны обострения заболеваний. Если такое произойдет, не лечитесь самостоятельно, а обращайтесь к своему врачу.

В целом, астрологи считают, что на период декабря вам лучше держать баланс и не впадать в крайности. Если занимаетесь спортом - не доводите себя до истощения, если решили расслабиться и выпить вина - не дегустируйте до беспамятства. Гармония для вас в этом месяце превыше всего.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева