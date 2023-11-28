В конце года Тельцы могут пойти на риск - говорит гороскоп на месяц.

Вполне можно рискнуть, если риск будет оправдан, говорит гороскоп для Тельца. Не факт, конечно, что вы сами этого захотите, но такой шанс у вас будет. В обстоятельствах, где остальные растеряются, вы сможете мобилизоваться и показать себя с лучшей стороны. Также в декабре у вас будет возможность расслабиться и получить удовольствие от предпраздничного настроения месяца.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

На работе в декабре у вас есть шанс стать неформальным лидером: не исключены ситуации, где вы, пользуясь своей врожденной мудростью и хладнокровием, сможете найти выход там, где другие растеряются. Это нужно использовать и проявить себя в руководстве людьми, которых вы вдохновите.

В то же время старайтесь держать себя в руках и не делать резких движений - возможны разногласия с коллегами и начальством. Совет этого месяца: не поддавайтесь предновогодней суете.

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Что касается финансов, то звезды обещают (очень хочется им верить), что в этом месяце вы сможете заработать большие деньги, получите дивиденды или же удачно вложите средства. Воспользуйтесь шансом. Проявляйте трудолюбие и получайте заслуженные подарки судьбы.

Гороскоп любви на декабрь 2023

В декабре у Тельцов отношения с противоположным полом будут складываться гармонично - с вами партнеру будет спокойно и надежно, говорят астрологи. Это время, когда можно укрепить свои чувства. Будьте искренни, делитесь своими мыслями с любимым человеком - это поможет стать ближе.

Одиноким Тельцам звезды советуют быть более открытым к знакомствам. Уделите больше времени социальной жизни, чтобы встретить того, кто покорит ваше сердце.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Декабрь не предвещает ничего плохого в плане здоровья для Тельцов. Тем, у кого есть хронические заболевания, следует держать их под контролем. Всем остальным - не переохлаждаться, рационально питаться (сейчас не время для экстрим-диет) и нормально отдыхать. Опять-таки: новогодняя суета и множество хлопот - это не повод забывать о себе, советует гороскоп на месяц для Тельца.

Благоприятные дни в декабре: 4, 14, 16, 21, 25, 30 число.

Когда нужно быть осторожными: 8, 9, 12, 28 декабря.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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