Узнайте, когда вам повезет в зависимости от вашего знака Зодиака / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Астролог Нина Кан назвала самый удачный день 2025 года для представителей всех знаков Зодиака, пишет Bustle

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Овен - 19 апреля

Солнечная энергия будет усиливать вашу уверенность и подчеркивать таланты с 20 марта по 19 апреля, освещая ваши цели. Один из самых ярких моментов этого периода наступит 19 апреля, когда ваш управитель Марс сформирует гармоничный аспект с мистическим Нептуном. Это событие, редкое для последнего столетия, наполнит вас вдохновением и откроет новые творческие горизонты.

Телец - 10 июля

Полнолуние в Козероге 10 июля откроет перед вами возможности для роста и самовыражения. Эта яркая лунация затронет ваш девятый дом, связанный с приключениями, что позволит вам почувствовать глубокую связь с вашими целями. Луна также сформирует гармоничный аспект с Марсом, который находится в вашем доме страсти, предоставляя мотивацию и вдохновение для достижения новых высот.

Близнецы - 8 июня

С мая 2024 года Юпитер дарит Близнецам свою оптимистичную энергию, а 8 июня он соединится с вашим управителем Меркурием. Этот момент наполнит ваш ум прибыльными идеями и озарениями. Когда Юпитер завершает свое путешествие по вашему знаку, вы получите возможность использовать накопленный опыт для создания благоприятных изменений в своей жизни.

Рак - 24 июня

С 9 июня Юпитер впервые за десятилетие осветит ваш знак, привнося удачу и изобилие. 24 июня наступит кульминация этого периода, когда Юпитер соединится с Солнцем в вашем знаке, создавая момент мощной энергии, известный как казими. Это выравнивание принесет вам чувство гармонии и привлечет новые возможности в вашу жизнь.

Лев - 24 июля

Новолуние в вашем знаке 24 июля откроет перед вами двери к новым начинаниям. Под влиянием Солнца и Луны, которые образуют гармоничные аспекты с Нептуном и Сатурном, ваш девятый дом приключений будет активирован. Это время идеально для реализации долгосрочных целей и воплощения ваших самых смелых мечтаний.

Дева - 12 сентября

С 22 августа по 22 сентября Солнце будет в вашем знаке, принося ясность и энергию. 12 сентября произойдет особое событие - соединение Солнца с вашим управителем Меркурием. Это редкое выравнивание принесет новые идеи и возможности, станет ключевым для реализации ваших планов.

Весы - 14 октября

С 22 сентября по 22 октября Солнце будет освещать ваш знак, акцентируя ваши творческие способности. 14 октября, на следующий день после возвращения Венеры в ваш знак, наступит значимый момент - большой воздушный тригон с Ураном и Плутоном. Это выравнивание откроет перед вами духовные и карьерные перспективы.

Скорпион - 19 ноября

Новолуние в Скорпионе 19 ноября станет магическим моментом для новых начинаний. Под влиянием гармоничных аспектов Юпитера и Нептуна ваша интуиция и мечты достигнут пика. Это время для глубоких трансформаций и воплощения ваших самых амбициозных целей.

Стрелец - 24 июля

Новолуние в Льве 24 июля активирует ваш девятый дом роста и знаний, принося новые возможности. Гармоничные аспекты с Нептуном и Сатурном вдохновят вас на воплощение идей, способных изменить вашу жизнь. Это время для реализации смелых замыслов и поиска новых приключений.

Козерог - 10 июля

Ежегодное полнолуние в вашем знаке 10 июля наполнит вас энергией для реализации целей. Луна в тригоне с Марсом активирует ваш девятый дом приключений, помогая вам действовать смело и уверенно. Это идеальное время для того, чтобы направить свои силы на достижение самых высоких целей.

Водолей - 9 августа

Полнолуние 9 августа в вашем знаке подчеркнет вашу уникальность и творческий потенциал. Гармоничные аспекты с Ураном и Плутоном усилят ваши амбиции, а Марс, активирующий ваш девятый дом, придаст решимости. Это время для реализации самых смелых замыслов.

Рыбы - 17 марта

17 марта станет кульминацией духовного и личностного роста для Рыб. В этот день Солнце соединится с Северным узлом в вашем знаке, предоставляя вам возможность осознать свое предназначение. Этот момент, сопровождающийся мощным лунным затмением, станет началом новой главы вашей жизни.

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