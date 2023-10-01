Овнам стоит четко визуализировать свои мечты.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (со 2 по 8 октября). Девы смогут превратить свою жизнь в райскую сказку, а Водолеи рискуют получить адскую встряску. Что карты Таро сулят именно вам - расскажет таро-гороскоп ниже.

Овен

Овнам стоит четко визуализировать свои мечты. Планируйте каждый шаг к успеху, а с четверга начинайте действовать. У вас все получится, важно лишь подготовиться к борьбе за счастье.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам невероятные приключения. Вас будет "швырять" из стороны в сторону, сконцентрировать внимание на чем-то одном не получится. Однако тревожиться не стоит, эта неделя не предназначена для чего-то важного.

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Близнецы

Новая неделя принесет Близнецам успех в отношениях с людьми. Вы сможете легко заполучить внимание человека, который представляет для вас интерес. Используйте это не только для любовных приключений, а и для достижения успехов на работе.

Рак

Тарологи советуют Ракам не бояться пробовать что-то новое. Начните неделю с отдыха и веселья, а затем сосредоточьтесь на делах, которые вы упорно игнорировали. У вас все получится, важно лишь начать.

Лев

Львам стоит научиться слушать, что им говорят окружающие. Самоуверенность или попытки доказать свое превосходство приведут лишь к краху. Будьте осторожны, грозовая туча нависнет над вами к концу недели.

Дева

Тарологи сулят Девам райскую сказку. Вы забудете обо всем, что мешало вам двигаться вперед и наслаждаться жизнью. Расслабьтесь и получайте удовольствие, все будет отлично!

Весы

Новая неделя готовит для Весов интересные возможности. Вам предложат авантюру, которая сначала может показаться весьма пугающей. Однако если вы рискнете, то результат вас приятно удивит.

Скорпион

Тарологи считают, что для Скорпионов самой важной окажется середина недели. Примерно со среды вы поймете, как правильно действовать. И к выходным вы точно будете знать, что делать дальше.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам неожиданные известия. Вы можете узнать о том, что вам повезло с непростой задачей. Все решится, будто по щелчку пальца, и это будет большим сюрпризом.

Козерог

К концу недели Козероги могут понять, что сильно устали. В один момент вы начнете злиться и срываться на окружающих. Однако если вы сделаете перерыв до того, как доведете себя "до ручки", кризис обойдет вас стороной.

Водолей

Тарологи советуют Водолеям отказаться от важных переговоров и деловых встреч. Вы рискуете ошибиться, исправить оплошность будет непросто. Постарайтесь избежать адского фиаско.

Рыбы

Начало недели принесет Рыбам приятные эмоции. Однако после этого вам стоит набраться терпения и заняться рутиной. Не забывайте о друзьях, они помогут.

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