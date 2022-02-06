Первый день новой недели будет полностью эффективным, отметила эксперт.

Составлен гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю – с 7 по 13 февраля.

В среду в послеобеденное время придется повертеться как белка в колесе, поделилась прогнозом с УНИАН астролог Юлия Погорельченко.

По словам эксперта, понедельник будет с гармоничными энергиями, в стабильном Тельце и полностью эффективный.

Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака – чего ожидать

Понедельник – хороший день для финансовых операций, для решения вопросов с недвижимостью, предметами роскоши – в целом можно покупать все, о чем мечтали, что хотели и присматривались. Следим за своими словами – они будут сбываться.

Вторник продолжит энергии понедельника, но в первой половине дня может быть несколько напряженным. Вполне возможны торможения со стороны членов семьи или эмоциональная скованность, разочарования.

Читайте такжеРяд знаков Зодиака любят работать под покровом ночи – астрологСложно будет понять свои желания, найти понимание с окружающими – попробуйте нестандартный путь, проявите необычную для себя активность и тогда достигнете поставленной цели.

Первая половина среды неэффективна и подойдет для завершения начатого, рутины. После обеда увеличится количество звонков, общения, придется повертеться как белка в колесе. Хороший вечер для дружеских встреч, интеллектуальных игр, общения и обмена мнениями и информацией.

Четверг отлично подойдет для самопрезентации, рекламы, для получения знаний, передачи своего опыта другим. День с гармоничными энергиями, можно попробовать продвинуть стоявшие дела или начать то, что боялись ранее, или сомневались.

Пятница будет практически вся неэффективна. Из-за напряжения Меркурия и Плутона кто-то словит важные инсайты, кто-то изменит свое мнение по какому-то вопросу, кто-то изменит мировоззрение в целом – и это все будет кардинально и решительно. Возможно, это будет результатом последних нескольких недель.

"Нас ждут отличные семейные выходные, которые стоит провести активно и наполнить друг друга положительными эмоциями", – подчеркнула Погорельченко.

Суббота подойдет для открытия новых знаний, мест, в этот день ваши дети могут увидеть вас специалистом в каком-то деле. Помогите им решить их проблему, "заработайте плюс".

Воскресенье лучше всего провести активно, заниматься творческой деятельностью, проявить фантазию. Хороший день, чтобы заняться домашними делами, подумать или начать ремонт, обновить что-то.

"Также советую отдохнуть хорошенько и подготовиться к будущей неделе. Там расслабляться времени не будет!", – добавила эксперт.

Ранее астрологи составили гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака. По сведениям экспертов, в этом году Львам "светят" кардинальные перемены во всех сферах жизни.

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