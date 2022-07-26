Близнецы могут получить повышение на работе, а планам Козерогов не суждено осуществиться.

Лето неустанно близится к концу. Таролог Ольга Соломко рассказала, что ждет все знаки Зодиака в последнюю неделю второго летнего месяца с 25 по 31 июля 2022.

По ее словам, некоторым представителям зодиакального круга повезет в работе, а некоторых ждут немалые разочарования, пишет AstroOboz.

Овен

Будете заниматься чужими делами, в том числе денежными и имущественными. Могут поступить просьбы помочь разобраться с бюрократическими, юридическими или финансовыми вопросами.

Телец

Придется действовать очень быстро, поскольку жизненные ситуации будут меняться мгновенно, и вы должны динамично реагировать.

Близнецы

Возможен карьерный рост: новая должность или другие успехи. Но вы точно доберетесь до высшей ступени.

Рак

Время разобраться с иллюзиями, особенно в вопросах сердечных. Можете преувеличивать важность определенных отношений, приязнь со стороны определенных людей или степень вашей влюбленности.

Лев

Получите шикарный подарок, который потребует ответственности, что вам может не понравиться, потому что вы можете просто быть не готовым к такому.

Дева

Обратите внимание на вашу безопасность. Лучше даже несколько переусердствовать, к примеру, застраховать жизнь, здоровье, недвижимость, сменить замки, поставить жалюзи, установить сейф.

Весы

Конкуренты наступают на пятки, пытаются вас обогнать. На этой неделе им это даже может удаться, если вы немедленно не примените какие-то нестандартные шаги.

Скорпион

На этой неделе будет максимальной поддержка друзей, которые готовы на что угодно. Поэтому собирайте вокруг себя веселую и дружескую компанию самых близких и организуйте что-то грандиозное.

Стрелец

Будет достаточно спокойная неделя: предпочтете отдых, чем работу. И не упрекайте себя за эту паузу, ведь вам тоже нужно набираться новых сил, а когда это делать, как не летом, которое, между прочим, подходит к концу.

Козерог

Не стоит никуда спешить, потому что возможны различные задержки, перенос сроков, паузы. Вам как будто дается определенное время для того, чтобы что-то осмыслили, осознали, приняли конкретные решения.

Водолей

Будете сталкиваться с теми, кто достаточно резко будет вам оппонировать, не будет разделять ваше мнение. Поэтому придется тратить немало сил для того, чтобы доказать свою точку зрения.

Рыбы

Работа будет на первом месте - расслабиться не получится. Оправитесь только ближе к субботе. Поэтому лучше настройтесь на продуктивный труд, чтобы потом хорошо отдохнуть на выходных.

Ранее астрологи рассказали, чего стоит ожидать знакам Зодиака в последний летний месяц.

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