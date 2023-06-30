Узнайте, что принесет вам седьмой месяц.

Астролог Анжела Перл поделилась своим прогнозом для всех знаков Зодиака на июль. Так, Близнецы будут проживать много интересных событий, а Рыбам стоит заняться своим здоровьем. Подробнее читайте в материале.

Овен

Для Овнов месяц начнется весьма насыщено. 3 число может быть днем кульминации, когда придется срочно изменить планы, завершить старые дела, получить результаты - плоды своей рабочей деятельности. 24 число может принести перемены в личной жизни, поскольку начнется ретроградное движение Венеры.

Телец

Тельцы могут в июле учить иностранные языки, ездить за границу, знакомиться с иностранцами. В полнолуние третьего числа можно будет получить ясность в вопросе, который давно не дает спокойной жизни.

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Близнецы

Представителям этого знака Зодиака июль принесет много интересного. Полнолуние повлияет на восьмой дом Близнецов - дом трансформации и кризисов. Это приведет к смене взглядов на жизни, а также к перемене приоритетов. Полнолуние поможет высветить аспекты жизни, с которыми придется что-то решать.

Рак

Начало месяца принесет какие-то перемены, связанные с транспортом. Например, Раки могут купить машину, начать ездить на велосипеде или отправиться в путешествие. Месяц в целом принесет знакомства, обучение, контакты, проявление себя как лидера и успешного организатора.

Лев

Львам нужно обратить внимание на свое питание и сон. В этом месяце представителям данного знака Зодиака придется обследоваться, сдавать анализы, заниматься своим здоровьем, красотой. Также июль может принести заботы, связанные с питомцами.

Дева

Июль - очень плодотворный месяц для Дев. Это время принесет идеи, стремление, перемены, но отдыха будет тоже достаточно. Анжела Перл прогнозирует ретрит, отдых или какие-то другие события, которые принесут кратковременную изоляцию от забот и проблем.

Весы

Июль принесет Весам прививки, уколы, обследование, анализы, курс массажа или похожие процедуры, связанные со здоровьем. Также в этом месяце может быть вынужденная далекая поездка или общение с близким человеком, который находится далеко. Расстояние станет для Весов причиной печали.

Скорпион

Скорпионам седьмой месяц года подарит решение прошлых проблем. 12 июля Меркурий войдет в 11 дом социума и общение. Данное астрологическое событие принесет встречу с коллективом, новые знакомства, свидания.

Стрелец

Третьего июля - полнолуние во втором доме денег. В целом, тема финансов для Стрельцов в июле будет довольно обсуждаемой. Полнолуние принесет ясность в плане денег, или какой-то финансовый результат.

Козерог

Козерогам июль принесет физическую активность. До 11 числа в секторе финансов будет находиться Марс, что говорит об урегулировании денежных вопросов. Затем Марс переходит в сектор гороскопа, который отвечает за поиск смысла жизни.

Водолей

Июль принесет подписание договоров с какой-то организацией, переход на новую работу, деловые знакомства. Стоит проявить себя максимально ответственно, потому что Меркурий будет заставлять Водолеев чувствовать себя неуверенно.

Рыбы

Здоровье, работа и образ жизни - аспекты, которые хорошо развивать в июле до 22 числа. Если Рыбы давно хотели что-то поменять в этих сферах, лучше брать инициативу в свои руки в самом начале месяца. После 22 числа стоит задуматься над тем, что делать дальше. Будут существенные перемены в личной жизни.

Напомним, три знака Зодиака сыграют свадьбу уже в 2023.

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