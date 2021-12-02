Какой будет самый удачный день для Стрельца в декабре и как закончить год без проблем - читайте на УНИАН.

Специалисты по эзотерике считают, что огненным Стрельцам следует научиться держать свои импульсы под контролем. Декабрь будет щедр на подарки, материальное положение значительно улучшится, но это не значит, что нужно сразу всё потратить.

Гороскоп карьеры на декабрь 2021

В первой декаде месяца Стрельцы получат достойное финансовое вознаграждение за свою работу. Умение правильно распределять свое время и использовать интеллект на максимум наконец-то будет оценено руководством. Особенно удачным месяц будет для художников, артистов, музыкантов и представителей других творческих профессий. 4 и 5 декабря - дни, когда вам может поступить выгодное предложение.

С 14 по 21 декабря - период коммерции, поэтому можете заключать договора, подписывать контракты и назначать деловые встречи. Результат от таких действий вы увидите уже в следующем году, но он обязательно будет выше всяких похвал.

Многим представителям знака 29 декабря захочется поучаствовать в благотворительности, но не спешите расставаться с деньгами. Постарайтесь взять себя в руки и отложить щедроты на 2022-й год.

Гороскоп любви на декабрь 2021

Уже с 1 декабря одинокие Стрельцы ощутят влияние Высших сил. Предложения о встречах посыплются, как из рога изобилия, возможны даже спонтанные поездки. Не отказывайтесь - именно в гостях вас ждет судьбоносная встреча. 22 и 23 декабря вам покровительствовать будет Луна - в эти тоже тоже велики шансы познакомиться с идеальным партнером.

Читайте такжеИдеальная совместимость: какие породы собак подходят знакам ЗодиакаСтрельцы, состоящие в отношениях, с 19 декабря и до конца месяца ощутят недостаток заботы и тепла. Не обвиняйте вашего партнера в недостаточной отзывчивости, поймите, что ваше состояние - это результат влияния Черной Луны. Не устраивайте сцен и не затевайте конфликтов, чтобы не поссориться вдрызг.

Семейные представители зодиакального круга должны уменьшить траты и быть чуть экономнее перед Новым годом. Излишнее расточительство может стать причиной размолвок с близкими людьми.

Гороскоп здоровья на декабрь 2021

С 1 по 12 декабря ваша пищеварительная система будет особенно уязвима. Астрологи рекомендуют отказаться от тяжелой пищи, некоторым людям лучше даже практиковать вегетарианство. Ешьте только дома, тщательно мойте фрукты и овощи, регулярно делайте ревизию холодильника.

Невероятный прилив энергии ощутят Стрельцы с 14 по 24 декабря, что обусловлено положительным влиянием Марса. В это время можно заняться спортом, записаться на фитнес или просто танцевать дома. Однако 17 и 18 числа нужно быть осторожными - велик риск получить травму.

В последней декаде месяца Лунные узлы призывают вас подумать о том, как вы живете и все ли вас устраивает. Конец года - идеальное время, чтобы оставить все старые привычки, разобраться в себе и начать следующий цикл жизни с чистого листа.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева