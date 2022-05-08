Астрологи составили гороскоп на 9 мая 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятным - читайте далее.
Овен
Вас ждет рутинная работа, которая, возможно, вам не по душе, но сделать ее нужно.
Телец
У вас проснется желание изменить свою жизнь. Подумайте, чего бы вам очень хотелось и начинайте это реализовывать.
Близнецы
Уверенность в себе - это хорошо, а самоуверенность - не всегда. Помните об этом и не совершайте глупых ошибок.
Рак
Вам не рекомендуется завтра поддаваться чужому влиянию. Прислушивайтесь к своей интуиции.
Лев
Завтра вам лучше провести день в одиночестве. Ваша эмоциональность в понедельник будет лишней.
Дева
Астрологи советуют вам не торопить события в отношениях со второй половинкой.
Весы
Завтра вы можете получить хорошую прибыль или найти деньги. День склоняет вас к финансовой грамотности.
Скорпион
Скорпионов ждет судьбоносная встреча с человеком, который полностью изменит вашу жизнь.
Стрелец
Вы можете ввязаться в спор с посторонними людьми. Постарайтесь держать себя в руках!
Козерог
Козерогам важно обратить внимание на свое здоровье. Если вас что-то беспокоит, то незамедлительно обратитесь к врачу.
Водолей
Завтра события могут развиваться не совсем так, как вы хотели бы.
Рыбы
Вам рекомендуется переосмыслить свое прошлое, чтобы встретить будущее без старых ошибок.