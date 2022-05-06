Узнайте, что ждет завтра именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 7 мая 2022 года для всех знаков Зодиака. Кому завтра улыбнется удача - читайте далее.

Овен

День будет благоприятным для проявления эмпатии. Постарайтесь чувствовать людей, их настроение и желания.

Телец

Порой ваша нерешительность лишает вас множества новых возможностей. Подумайте об этом на досуге и постарайтесь быстрее принимать решения.

Близнецы

Завтра о себе могут дать знать недоброжелатели, которые будут плести интриги за вашей спиной.

Рак

День будет благоприятным для проведения его в приятной атмосфере с близкими людьми.

Лев

Львам рекомендуется больше внимания уделить своему партнеру, чтобы чувства между вами не остывали.

Дева

Девам завтра нельзя чревоугодничать. Переедание может спровоцировать ряд проблем со здоровьем.

Весы

А вот вас завтра ждут ссоры со второй половинкой. Старайтесь сглаживать острые углы, чтобы ваши отношения не разорвались.

Скорпион

В субботу вам лучше действовать в одиночку. Коллективные решения ни к чему хорошему не приведут.

Стрелец

Звезды советуют вам провести этот день в домашней обстановке со своими родными.

Козерог

Завтра Козероги могут улучшить свое финансовое положение. Вас может посетить гениальная идея.

Водолей

Благодаря вашей быстрой реакции вы можете схватить удачу за хвост.

Рыбы

Вас ждут новые приключения, которые надолго вам запомнятся.

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