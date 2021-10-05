Астрологи не рекомендуют откладывать дела на потом.

Астрологи составили гороскоп на 6 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Если вы не найдете стимул, чтобы выполнить все важные дела, то рискуете провалить все с треском.

Телец

Посвятите больше времени работе. Так вы сможете продвинуться дальше по карьерной лестнице.

Близнецы

Вам стоит жить в реальности, а не витать в облаках.

Рак

Рассеянность может вам завтра навредить. Поэтому постарайтесь собрать всю свою волю в кулак.

Лев

Благодаря вашей дипломатичности вы сможете решить многие вопросы. Итог вас порадует.

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Дева

Обратитесь за помощью к родным или к специалистам, так как полагаться только на себя не всегда стоит.

Весы

Вы по своей натуре лидер, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность.

Скорпион

Будьте предельно внимательными, чтобы не упустить что-то важное.

Стрелец

Завтра день будет удачным, поэтому вы можете немного расслабиться.

Козерог

Постарайтесь посмотреть на ситуацию, которая вас тревожит, под разными углами.

Водолей

Завтра вам стоит воспользоваться своим даром убеждения.

Рыбы

Звезды рекомендуют вам отстаивать свою точку зрения в любых вопросах.

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Автор: Диана Могилевич