6 ноября 2021 – третьи лунные сутки, когда нужно идти к своей мечте напролом, не жалея усилий. Это время для творчества и активных действий.

Гороскоп на 6 ноября 2021 года всем знакам Зодиака советует действовать активнее. Сейчас не время мямлить, тормозить и жалеть себя и свои силы.

Третий лунный день и Луна в знаке Стрелец заряжают оптимизмом и одаривают вдохновением. Важно только – не оторваться от реальности и не проявлять агрессии. Другими словами, важно и нужно:

строить планы – не ограничивая себя и не боясь быть дерзким и жадным к успеху;

доверять своей интуиции;

заниматься творчеством.

Сегодня звезды не рекомендуют:

ввязываться в ссоры и поддерживать споры;

забывать о чувстве меры – в еде, в тратах, в общении, то есть это касается не планирования, а именно дел материальных.

Также мы уже подготовили гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Овен

Главное сегодня – определиться с приоритетами и сосредоточиться именно на их реализации. Поводов отвлечься будет немало, но важно удержать себя в руках.

Представителей знака может посетить гениальная идея – ее лучше записать, иначе она рискует пропасть втуне.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Телец

День пройдет за активным отстаиванием своих интересов. Причем зачастую отстаивать Тельцу приспичит даже то, на что никто и не покушается.

В общем, стоит заранее запастись силами и терпением: день будет напряженным.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Близнецы

Представителям знака стоит завести дневник хотя бы на один этот день: их сегодня посетит немало отличных идей, но слишком велика вероятность прошляпить удачную мысль. Так что лучше в несколько этапов записать сегодняшние прожекты – а спустя пару дней, на трезвую голову, еще раз оценить всё и выбрать самое перспективное направление.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Рак

Сегодня представителям знака категорически не рекомендуется зацикливаться на мелочах. Навязчивые мысли или желания способны надолго выбить из колеи и загубить перспективный день.

Впрочем, если все же провалитесь в самокопание – проанализируйте вопрос дотошно: шанс выцепить в процессе подобной медитации некое рациональное зерно всё же имеется.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Лев

Хорошее время для переговоров, особенно тех, что касаются долгосрочных рабочих проектов. Демонстрация интеллекта сегодня будет удаваться Львам лучше всего.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Дева

Сегодня полезно заниматься обустройством домашнего очага: и покупки для дома, и мелкий ремонт, и просто планирование каких-то жилищных улучшений – всё пройдет на ура.

Главное в процессе усовершенствования быта – отказаться от командного тона в общении с домочадцами. Иначе велик риск спровоцировать домашний скандал.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Весы

Для представителей знака этот день – период хаоса. И чем больше хаоса вокруг них порождает Вселенная – тем жирнее ее намек, что в жизни пора что-то менять. Главное – не бояться и не плыть по течению. Лучше самому взяться за планирование собственного будущего, а не оставлять всё на волю случая.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Скорпион

Хорошее время для того, чтобы улучшить свое финансовое положение: можно соглашаться на новые проекты и заниматься инвестициями. Тут главное – прислушиваться к интуиции и проявить гибкость (вероятно, ради нового проекта придется пересмотреть свои старые планы).

Гороскоп на 6 ноября 2021: Стрелец

День ожидается продуктивный – но деловой настрой могут испытывать на прочность чужой пессимизм и просьбы разъяснить что и к чему. Стоит быть максимально терпеливым и открытым – это собьет градус пессимизма и поможет заручиться поддержкой окружающих.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Козерог

Расслабиться и отдохнуть не получится. Но оно и к лучшему: удастся переделать кучу полезных и перспективных дел. Причем работа оставит после себя не только усталость, но и чувство удовлетворения.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Водолей

Сегодня для Водолея крайне важен позитивный настрой, ведь именно сейчас его мысли материальны как никогда. Прежде чем за что-то браться – представителям знака нужно будет убедить в успехе самого себя, и тогда всё у него непременно получится.

Гороскоп на 6 ноября 2021: Рыбы

Сегодня можно смело отступать от плана, что был расписан ранее. Именно спонтанность и то, что делается по велению души – принесет представителям знака удачу в эти лунные сутки.

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Автор: Диана Беловодская