Узнайте, что этот день подарит вам.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на понедельник, 6 марта. Первый понедельник весны будет насыщенным и продуктивным, однако есть отдельные знаки, которым этот день принесет незначительные неприятности. Подробнее читайте в нашем материале.

Овен

Овны с новыми силами могут ворваться в рабочую неделю. У них будет много сил и много планов, а во всех начинаниях их поддержат близкие.

Телец

Тельцы захотят что-то изменить. Например, они могут сделать перестановку в комнате или запланируют какой-то косметический ремонт. Все потому, что весна - это время перемен и чего-то нового.

Видео дня

Близнецы

Близнецам 6 марта принесет мотивацию, вдохновение, силы на новые проекты и на новые свершения. В понедельник у них будет хорошее настроение и много поводов для радости.

Рак

Раки получат какой-то повод для радости. Например, им могут подарить цветы или пригласить на прогулку.

Лев

Львы будут испытывать чувство связанных рук, однако во второй половине дня все трудные моменты будут разрешены. Вечер они проведут в приятной атмосфере с любимым человеком.

Дева

Девам стоит сконцентрироваться на работе, поскольку у них могут быть какие-то неприятности. Например, они легко могут начать неделю с выговора со стороны начальства.

Весы

Весы решат посвятить себя домашним делам, однако полностью расслабиться не получится - некоторые проблемы по работе не будут давать покоя.

Скорпион

Скорпионам понедельник подарит очень высокую занятость, из-за которой не будет времени присесть. Однако они будут рады тому, что провели день продуктивно.

Стрелец

Стрельцы могут испытывать упадок сил, однако судьба готовит новые интересные возможности и приключения, так что не стоит отчаиваться.

Козерог

Единственное, о чем в этот день смогут думать Козероги - это их работа. Ведь с самого утра представители данного знака Зодиака будут заняты делами, а работодатели будут требовать больше и больше. Непростой понедельник будет.

Водолей

Водолеям стоит больше доверять своему окружению. Не нужно воспринимать в штыки критику, так как она может быть конструктивной и полезной.

Рыбы

Рыбам в понедельник будет непросто. Их ждет куча работы, которую нужно будет переделать быстро и очень внимательно.

Напомним, маг Шептицкий назвал опасные даты марта.

Вас также могут заинтересовать новости: