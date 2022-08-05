Узнайте, что ждет в этот день именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 6 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятным - читайте далее.

Овен

В этот день удача повернется к вам лицом. Вечер будет благоприятным для романтики со второй половинкой.

Телец

В субботу вы можете совершить масштабную покупку. Возможно, вы давно мечтали о квартире или машине.

Близнецы

Займитесь благоустройством не только своего дома, но и рабочего места. Наведите порядок в документах.

Рак

Завтра вам нельзя действовать в одиночку. Заручитесь поддержкой единомышленников, чтобы сделать рывок в профессиональной сфере.

Лев

Весь день вам рекомендуется быть более сдержанными, а вот вечером вы можете получить приятное известие.

Дева

Вам стоит избегать новых знакомств, иначе вы можете впустить в свою жизнь недоброжелателя.

Весы

Суббота будет нелегкой для вас. Берегите силы, так как вечером может назреть скандал с близким человеком.

Скорпион

Завтра вам стоит держаться подальше от сплетен и конфликтных ситуаций. Будьте осторожны с коллегами.

Стрелец

Возможно покровительство влиятельного лица, которое позволит создать стартовую площадку для финансового взлета.

Козерог

День наделяет вас эмпатией. Завтра вы будете сочувствовать каждому встречному.

Водолей

Завтра у вас повысится работоспособность, что позволит вам реализовать свои амбициозные планы.

Рыбы

Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хороший день для прогулок.

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