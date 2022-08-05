Астрологи составили гороскоп на 6 августа 2022 года для всех знаков Зодиака. Для кого этот день будет благоприятным - читайте далее.
Овен
В этот день удача повернется к вам лицом. Вечер будет благоприятным для романтики со второй половинкой.
Телец
В субботу вы можете совершить масштабную покупку. Возможно, вы давно мечтали о квартире или машине.
Близнецы
Займитесь благоустройством не только своего дома, но и рабочего места. Наведите порядок в документах.
Рак
Завтра вам нельзя действовать в одиночку. Заручитесь поддержкой единомышленников, чтобы сделать рывок в профессиональной сфере.
Лев
Весь день вам рекомендуется быть более сдержанными, а вот вечером вы можете получить приятное известие.
Дева
Вам стоит избегать новых знакомств, иначе вы можете впустить в свою жизнь недоброжелателя.
Весы
Суббота будет нелегкой для вас. Берегите силы, так как вечером может назреть скандал с близким человеком.
Скорпион
Завтра вам стоит держаться подальше от сплетен и конфликтных ситуаций. Будьте осторожны с коллегами.
Стрелец
Возможно покровительство влиятельного лица, которое позволит создать стартовую площадку для финансового взлета.
Козерог
День наделяет вас эмпатией. Завтра вы будете сочувствовать каждому встречному.
Водолей
Завтра у вас повысится работоспособность, что позволит вам реализовать свои амбициозные планы.
Рыбы
Благоприятный день для физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе. Хороший день для прогулок.