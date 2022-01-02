В первой половине дня состоится переход с первых во вторые лунные сутки: важно воспользоваться этим периодом для того, чтобы строить планы и визуализировать их.

Гороскоп на 3 января 2022 года, а это первые и вторые лунные сутки, советует всем знакам Зодиака больше мечтать и смело строить планы: шанс, что задуманное сегодня осуществится, крайне велик.

Хватит ли у человека сил на реализацию этих планов, во многом зависит от его питания в эти дни: так что стоит продумать свой рацион, желательно – на весь месяц вперед. При этом стоит прислушиваться к своему организму и интуиции.

Сегодня нужно:

начинать новые дела;

строить планы;

садиться на диету;

заниматься спортом;

заводить знакомства;

уделить внимание себе и своим родным.

Сегодня нельзя:

проявлять агрессию;

лениться;

проявлять безответственность и нарушать дисциплину.

Пока Луна растет в знаке Козерог, можно смело заниматься творчеством (своим хобби) и посвящать время общению. При этом сейчас не время для любого вида агрессии: эмоциональный фон человека ослаблен и любые потрясения способны повлечь за собой фатальные последствия для душевного здоровья.

Гороскоп на 3 января 2022: Овен

Отличное время, чтобы запустить новый проект. Вот только желательно найти себе надежного партнера, чтобы потом не пришлось всё тянуть в одиночку (есть шанс, что один вы не справитесь).

Читайте такжеЧто подарить Козерогу мужчине или женщине: рейтинг лучших презентовВо второй половине дня желательно устроить себе дружеские посиделки: это и настроение поднимет, и можно будет обсудить новые идеи.

Гороскоп на 3 января 2022: Телец

Во всем, что касается работы, не стоит сегодня лезть на первый план. Желая доказать окружающим, что вы круче всех, вы рискуете допустить унизительную ошибку и подпортить себе репутацию.

Лучше сегодня "ехать" тихо – так вы добьетесь большего.

Гороскоп на 3 января 2022: Близнецы

Отличный день для общения, в том числе по рабочим вопросам. Можно смело браться за любые проекты: звезды сейчас на вашей стороне, поэтому смело можно идти на риск.

Гороскоп на 3 января 2022: Рак

Первая половина дня будет более плодотворной, так что самые трудоемкие проекты стоит запланировать на это время.

Вечером вероятны приятные сюрпризы от друзей и Вселенной.

Гороскоп на 3 января 2022: Лев

Самое время проявить свои таланты: не стесняйтесь и не бойтесь выделяться.

Финансовый гороскоп сулит прибыль. Вот только надолго эти деньги в вашем кармане не задержатся: непредвиденные доходы уйдут на непредвиденные расходы.

Гороскоп на 3 января 2022: Дева

Деловой гороскоп для Девы на сегодня крайне благоприятный. Поэтому, даже если у вас выходной, стоит перебороть свою лень и выделить время на решение рабочих вопросов. Это принесет вам ощутимые дивиденды.

Гороскоп на 3 января 2022: Весы

Сегодня высока вероятность, что вам приснится вещий сон: не игнорируйте то, что увидите ночью.

А еще смело идите на свидание или просто выберетесь из дома: звезды готовят вам романтический сюрприз и приятные перемены в личной жизни.

Гороскоп на 3 января 2022: Скорпион

Отличный день для заключения сделок и общения с деловыми партнерами. Именно сегодня вы можете добиться покровительства нужного вам человека.

Гороскоп на 3 января 2022: Стрелец

День сложно назвать благоприятным – но и особых проблем он доставить не должен, скорее мелкие неурядицы. Не расстраивайтесь из-за мелочей и особо не надрывайтесь, пытаясь всё исправить: этот период нужно просто стоически пережить.

Гороскоп на 3 января 2022: Козерог

Отличный день и для творчества, и для бизнеса. Вот только в обеих сферах вам понадобится покровитель: его поиском и стоит заняться. При этом придется демонстрировать свою исполнительность и усердие – готовьтесь показать товар лицом.

Семейный гороскоп обещает спокойный и уютный день.

Гороскоп на 3 января 2022: Водолей

Отличный день для выхода в свет и общения: вы будете центром компании. Вот только стоит избегать людей, которые недостойны вас, и сильных физических нагрузок.

Гороскоп на 3 января 2022: Рыбы

Самое время заняться бюрократией: можно оформлять бумаги, ходить по инстанциям, устраивать деловые переговоры и обсуждать контракты.

В первой половине дня стоит особо тщательно контролировать свои эмоции: возможны недоразумения, но скандалы тут не помогут, только навредят.

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