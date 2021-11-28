Некоторые знаки Зодиака могут встретить свою любовь.

Астрологи составили гороскоп на 28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Завтра у Овнов не будет никаких потрясений. День пройдет легко и непринужденно.

Телец

А вот у Тельцов может быть внутренняя напряженность, которая появится по неизвестным причинам.

Близнецы

Вам рекомендуется с самого утра настроить себя на позитивный лад.

Рак

Ракам нужно отдохнуть в кругу семьи.

Лев

Обстоятельства завтра будут вынуждать их бороться со своей ленью.

Дева

Вас ждут сюрпризы на любовном поприще. Может вспыхнуть страсть с партнером или вы можете влюбиться в какого-то другого.

У вас может внезапно возникнуть приступ злости и раздражения.

Скорпион

Вам не стоит противиться обстоятельствам. Плывите по течению.

Стрелец

Ваш творческий потенциал поможет вам завтра добиться своей цели.

Козерог

Вы очень ритмичный человек, и завтра вы докажете это в очередной раз.

Водолей

День пройдет спокойной и достаточно весело.

Рыбы

Вы рискуете познакомиться с новыми людьми, которые полностью изменят вашу жизнь.

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Автор: Диана Могилевич