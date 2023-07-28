В субботу Близнецам стоит отказаться от желания попробовать что-то новое.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля. Скорпионам стоит готовиться к тому, что судьба подбросит им злую шутку. А Овнов ждет успех на работе, их могут повысить. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам стоит уделить максимум своего внимания работе. Забудьте об отдыхе и трудитесь изо всех сил. Это принесет вам карьерный рост, награда не заставит себя долго ждать.

Телец

Тельцы могут задуматься о смене имиджа. Сделайте новую прическу или же решитесь примерить необычный для себя образ. Такие эксперименты будут полезны и принесут вам радость.

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Близнецы

В субботу Близнецам стоит отказаться от желания попробовать что-то новое. Не стоит тратить деньги и доверяться импульсам. Совершайте покупки только в том случае, если точно об этом не пожалеете.

Рак

Раков ждет спокойный день, который не принесет ничего плохого. Уделите время своей семье, задумайтесь о том, давно ли вы воплощали свои мечты в жизнь. Смело стройте планы и делитесь ими с близкими.

Лев

У Львов наступает период застоя. Вам покажется, что все будто замерло на одном месте. Постарайтесь "расшевелить" мир вокруг себя, вам это под силу.

Дева

Девы насладятся отдыхом и компанией друзей. Однако не теряйте бдительность, кто-то попытается все испортить. Постарайтесь заранее понять, где затаился враг.

Весы

Весы узнают что-то неожиданное. Вполне вероятно, это вам не понравится. Однако не спешите огорчаться и впадать в истерику, все не так плохо.

Скорпион

Завтра Скорпионы поймут, что такое злая шутка судьбы. Все планы рухнут в один момент, вы будете сильно злиться. Однако эмоции стоит обуздать, сделайте правильные выводы.

Стрелец

Стрельцы могут потерять любимого человека. Возможно, вы поссоритесь со своей второй половинкой. Не принимайте все близко к сердцу, постарайтесь понять и простить.

Козерог

У Козерогов ожидаются осадки в виде "дождя" из денег. Готовьте карманы, удача будет на вашей стороне. Прибыль стоит потратить не только на развлечения, задумайтесь об инвестициях в свое будущее.

Водолей

Водолеи смогут решить свои проблемы. Однако вам будет сложно, никто не захочет помогать. Не злитесь, некоторые трудности действительно стоит преодолевать в одиночестве.

Рыбы

Завтра Рыбы смогут отправиться на прогулку и наконец-то отвлечься от рутины. Откажитесь от грустных мыслей и верьте в чудо. Оно обязательно случится.

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