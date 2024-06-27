Пятница обещает быть веселой.

Эзотерики составили гороскоп на 28 июня 2024 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, каким этот день будет именно для вас и получите совет от карт.

Овен

Порой вы бываете слишком упрямы, а это не очень хорошо может сказываться на вас в тех ситуациях, когда нужно принять быстрое решение. Иногда лучше прислушиваться к мнению других.

Видео дня

Телец

В вашей жизни начнется новый этап. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, чтобы избежать каких-то конфузов. Будет лучше, если вы спокойно и уверенно будете двигаться дальше.

Близнецы

С одной стороны ваш день будет очень насыщенным, вам предстоит проделать много работы и не всегда приятной. А с другой - вы поймете, что способны на большее, чем думали.

Рак

Близкий человек может вставить вам нож в спину. Однако не спешите впадать в депрессию. Эта ситуация покажет вам, кто есть кто и кому не нужно слепо доверять. Помните, что лучшее впереди.

Лев

У Львов могут возникнуть неприятности, однако они смогут их преодолеть, если будут руководствоваться умом, а не чувствами. Прекратите идти на поводу у людей, которые не желают вам ничего хорошего.

Дева

Совет карт: не пытайтесь контролировать все вокруг себя. Лучше расслабьтесь, подумайте о чем-то хорошем, займитесь любимым делом. Посвятите этот день себе.

Весы

Весы, вам стоит сделать работу над ошибками. Только так вы сможете не допускать их в дальнейшем. Если не можете справиться в одиночку, обратитесь за помощью к специалисту.

Скорпион

В этот день вы можете встретить человека, которому захотите открыться на все сто процентов. Рядом с ним вы будете чувствовать уют, тепло, счастье и радость. Берегите это.

Стрелец

В пятницу настроение Стрельцов будет не самое лучшее. Вы можете чувствовать себя подавленным. Постарайтесь не срываться на других. Выходите из этого состояния как можно быстрее.

Козерог

Иногда вы слишком уверены в своей правоте, даже если это не так. Стоит задуматься о том, какие действия могут обидеть ваших близких, и если вы хотите сохранить с ними отношения, то постарайтесь быть более лояльными.

Водолей

Завтра Водолеев могут втянуть в очень неприятную ситуацию, связанную со скандалами, интригами, расследованиями. Старайтесь избегать подобных людей, потому что они вам только навредят.

Рыбы

Жизнь может неожиданно нанести удар, поэтому стоит задуматься о тех, кого вы ранее обидели, и срочно извиниться, чтобы не раздражать судьбу. Иначе бумеранг к вам вернется.

Вас также могут заинтересовать новости: