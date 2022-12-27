Астрологи прогнозируют всем знакам Зодиака очень насыщенный день.

Астрологи обещают, что 28 декабря у Тельцов будет нестабильное эмоциональное состояние, а Рыбы будут ощущать подавленность. Что еще звезды пророчат на этот день - читайте в материале.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам делиться добром. Важно сделать какую-то приятную мелочь своим близким, и это обязательно вернется вдвойне.

Телец

Им советуют не срываться на близких, сдерживать свои эмоции. Лучше вежливо и спокойно объяснить человеку, что не так, чем срываться и тратить свои нервы зря.

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Близнецы

Звезды советуют им внимательно присматриваться к знакам судьбы в этот день. 28 декабря можно получить важные подсказки, которые помогут решить спорные вопросы.

Рак

Раков ждет серьезный разговор. Это может быть как беседа с начальником по поводу повышения или перевода на другую должность, так и дискуссии со своим партнером по поводу отношений.

Лев

Важно рассудительно и трезво подходить к решению проблем, которые готовит этот день. Не стоит принимать импульсивные решения.

Дева

Звезды советуют в первую очередь думать и заботиться о себе, не пытаясь успеть все и не стараясь быть идеальным для окружающих. Люди все равно будут недовольны, так что лучше себя поставить на первое место.

Весы

Им не стоит скрывать своих эмоций. Если есть то, что нужно сказать, важно не носить это в себе и наконец найти подходящий момент.

Скорпион

Не стоит игнорировать просьбы окружающих. Все добро, сделанное в этот день, обязательно вернется бумерангом.

Стрелец

Они могут встретиться или созвониться с людьми из прошлого. Общение будет очень приятным и воодушевляющим.

Козерог

Не очень простой день 28 декабря будет у Козерогов. Они могут повздорить с кем-то из близких с самого утра.

Водолей

В этот день может сложиться ситуация, которая потребует решительности и ответственности Водолеев. Не стоит терять ни минуты.

Рыбы

Звезды говорят, что в этот день Рыбы будут чувствовать себя очень уставшими и обессиленными, что помешает выполнить все задуманное.

Напомним, названы знаки Зодиака, для которых 2023 станет началом новой жизни.

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