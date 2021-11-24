День будет эмоциональным для некоторых знаков Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 25 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Завтра у вас будет желание оказаться в шумном баре ресторана средь веселья и... нет, не обмана.

Телец

Домашние дела и заботы будут отвлекать вас от работы.

Близнецы

Постарайтесь завтра избавиться от хаоса, чтобы не было недоразумений с окружающими.

Рак

Ваше чутье поможет вам обогатиться.

Лев

Вам стоит помнить, что кроме "хочу", есть еще слово "надо".

Не сопротивляйтесь обстоятельствам!

Весы

Завтра ваш творческий потенциал будет на пике.

Скорпион

Завтра вас посетят идеи, которые сыграют вам на руку. Воспользуйтесь ими.

Стрелец

Звезды подарят вам новые полезные знакомства и случайные встречи.

Козерог

Своими слабостями вы можете буквально терроризировать окружающих.

Водолей

Ваше настроение будет меняться каждые полчаса.

Рыбы

Не перегибайте палку там, где проблема не стоит и выеденного яйца.

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Автор: Диана Могилевич