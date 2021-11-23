День будет благоприятным для саморазвития и не только.

Астрологи составили гороскоп на 24 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Вам рекомендуется больше времени провести на свежем воздухе.

Телец

У вас может весь день болеть голова. Не перегружайте себя лишней работой, а лучше отдохните.

Близнецы

Посвятите время своему физическому здоровью. Если вас беспокоят боли в спине, то пора сходить в спортзал.

Рак

Ваша самоорганизованность будет на высшем уровне. Вы можете успеть сделать абсолютно все запланированное.

Лев

Завтра вы можете ощущать лень, поэтому не стоит браться за сложные задачи.

Удача будет сопутствовать вам весь день.

Весы

Поберегите свои нервы. Не стоит вступать в перепалки со всеми подряд.

Скорпион

Порадуйте себя чем-то приятным. Возможно, вы давно хотели себе что-то купить.

Стрелец

Проведите день с пользой. Почитайте книгу, сходите на курсы или начните изучать языки.

Козерог

Завтра вам не стоит совершать масштабные покупки.

Водолей

День будет удачным, так что просто плывите по течению.

Рыбы

Завтра вы можете завести полезные знакомства.

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Автор: Диана Могилевич