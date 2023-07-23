Понедельник будет днем старта для многих знаков Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 24 июля 2023 года для каждого знака Зодиака. Что этот день сулит именно вам - читайте далее.

Овен

В этот день вам не стоит строить масштабные планы, так как их может разрушить одна неожиданность. Вам придется подстраиваться под обстоятельства, поэтому будьте внимательными и рассудительными.

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Телец

Завтра вы можете проявить себя с творческой стороны. Такой подход к разным делам поможет вам добиться успеха. Особенно удачным будет день, если вы сделаете хорошую самопрезентацию. У вас есть шанс изменить свою жизнь.

Близнецы

С утра у вас могут возникнуть мелкие неприятности, которые вы с легкостью решите, если будете в хорошем настроении. Вечером вам лучше отдохнуть в спокойной обстановке. Проведите время с родными.

Рак

Завтрашний день будет благоприятным для ремонта в доме. Если вы давно не могли на него решиться, то вот... этот момент настал. Однако не пытайтесь приобщить к этому своих домочадцев, потому что избежать ссор не получится.

Лев

Львам стоит больше общаться с людьми и налаживать деловые контакты. Вы можете заручиться поддержкой высокопоставленного человека, который окажет значительное влияние на ваше процветание и карьеру.

Дева

Перед Девами откроются новые горизонты, позволяющие им начать что-то новое и перспективное. Этот день будет удачным в плане смены работы, переезда и даже для начала романтических отношений. Ваша жизнь начинает налаживаться.

Весы

Завтра Весам придется проявить всю свою решительность. Судьба поставит вас в положение, когда вам придется молниеносно принимать серьезное решение. Однако хорошо подумайте о последствиях и только потом озвучивайте свое решение.

Скорпион

Скорпионы могут найти новый источник дохода, который позволит им более комфортно жить. В ближайшее время значительно улучшится ваше материальное положение, поэтому вы будете очень рады новым возможностям.

Стрелец

В этот день вы можете почувствовать нужду в уединении. Астрологи советуют вам прислушиваться к своему внутреннему голосу и следовать его подсказкам. Подумайте о будущем и о том, как сделать свою жизнь лучше.

Козерог

Понедельник - это всегда старт. Поэтому уже завтра вы можете сделать что-то такое, что навсегда изменит вашу жизнь. Скорее всего, это будет связано с работой. Вас ждет огромный успех в профессии.

Водолей

Вам стоит не только слушать, но и слышать людей. Мелкие недоразумения могут привести к большим скандалам, которые окажут разрушительное влияние на ваше психологическое состояние. Чтобы избежать этого, не будьте эгоистом.

Рыбы

День будет благоприятным для романтики и налаживания отношений с партнером. Если последнее время ваши отношения дали трещину, то пришло время ее залатать. Проявите любовь и заботу.

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