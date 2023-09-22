В пятницу Овнам стоит уделить внимание своему здоровью.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 сентября. Весам повезет на работе, они могут получить премию. А Тельцов ждут любовные приключения. Что звезды сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

В пятницу Овнам стоит уделить внимание своему здоровью. Не игнорируйте тревожные "звоночки" и заботьтесь о себе. Помните, на здоровье экономить не нужно.

Телец

Тельцов закружит ураган любви. Вас ждут романтические приключения, вечер принесет вам приятные эмоции. Наслаждайтесь моментом и не думайте о том, что будет потом.

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Близнецы

Астрологи советуют Близнецам поработать над своими страхами. Что-то мешает вам двигаться вперед, из-за чего вы стоите на месте. Пришло время сбросить оковы и бороться за свое счастье.

Рак

Раков ждут хорошие новости, которые на время отвлекут вас от важных дел. Не переживайте, ничего страшного в этом нет. Порадуйтесь и проведите время в кругу семьи, работа никуда не убежит.

Лев

Львам стоит сосредоточиться на своих планах. Проанализируйте все свои поступки и постарайтесь понять, где вы совершили ошибку. Ее точно стоит найти, иначе вы не сможете осуществить все задуманное.

Дева

23 сентября Девы поймут, что рядом с вами настоящие друзья. Поддержка близких поможет вам забыть обо всем плохом и не думать о проблемах. Позвольте себе немного отдохнуть после насыщенного дня.

Весы

Астрологи сулят Весам большие успехи на работе. Вы можете получить премию или даже повышение. Это случится не просто так. Кто-то втайне пытается вас "продвигать", но это может злить коллег, которые это заметили.

Скорпион

Скорпионов ждет судьбоносная встреча. Вы познакомитесь с человеком, который подарит вам ценный совет. Также вы же сможете поговорить с другом, которого очень давно не видели.

Стрелец

Стрельцам нужно отказаться от спонтанных решений. Вам не стоит поддаваться эмоциям и совершать импульсивные поступки. Обдумывайте каждый шаг.

Козерог

Астрологи сулят Козерогам мистический день. Вы получите знак свыше и сможете понять, как вам поступить в непростой ситуации. В один момент вам покажется, что все это происходит не наяву, но это реальность.

Водолей

Водолеям стоит экономить деньги. Не позволяйте соблазнам перечеркнуть все ваши планы. Откажитесь от ненужных покупок и постарайтесь не растратить все сбережения, они вам еще пригодятся.

Рыбы

Рыбам стоит прислушаться к своей интуиции. Непростые решения лучше принимать с утра, на "свежую голову". Если же сомнений слишком много - посоветуйтесь с друзьями.

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