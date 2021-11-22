Многим знакам Зодиака не стоит вмешиваться в конфликты.

Астрологи составили гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Благодаря вашим организаторским способностям, вы можете сплотить команду. Подумайте над совместными развлечениями.

Телец

Вам не рекомендуется завтра садиться за руль, чтобы избежать возможных аварий на дороге.

Близнецы

Постарайтесь обходить стороной сплетни и интриги, чтобы не увязнуть в них.

Рак

Вас может посетить мудрая идея, которая поможет решить наболевший вопрос.

Лев

Самоорганизованность и дисциплина еще никому не навредила.

Дева

Держите язык за зубами, если не хотите стать эпицентром масштабного скандала.

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Вас ждет приятное известие из прошлого, которое повлияет на ваше будущее.

Скорпион

Вам категорически нельзя завтра одалживать деньги или давать их в долг.

Стрелец

Подумайте над тем, как вы можете улучшить свою жизнь. Ничего не бойтесь и смело двигайтесь вперед.

Козерог

Ваш пессимизм может сыграть с вами злую шутку. Могут быть конфликты как дома, так и на работе.

Водолей

Уделите больше времени своим родным, чтобы еще больше сплотиться.

Рыбы

Если вы очень устали, то лучше отдохнуть. Так как ваша продуктивность завтра будет снижена.

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Автор: Диана Могилевич