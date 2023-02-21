Узнайте, что принесет вам этот день.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 февраля. Этот день даст надежду Овнам, заставит Раков думать иначе, а Рыбам покажет правильный путь. Подробнее читайте в материале.

Овен

Не стоит позволять окружающим поучать вас или вмешиваться в ваши дела. Если по пятам последнее время ходили неудачи, то в этот день появится надежда на решение проблем.

Телец

Не стоит провоцировать конфликты или стараться поставить кого-то на место. 22 февраля - энергетически нестабильный день, поэтому нужно стараться "сглаживать" острые углы.

Видео дня

Близнецы

Чем раньше Близнецы проснутся в этот день, тем больше дел успеют сделать. Звезды советуют им планировать и не откладывать важные вещи на потом.

Рак

Не стоит прятать эмоции. Если хочется сказать, обязательно нужно это сделать. Иначе весь этот негатив начнет съедать изнутри.

Лев

Для Львов 22 февраля будет нервным днем. В разговоре с членами семьи утром достаточно будет одного слова, чтобы Львы "вспыхнули" как спичка.

Дева

Важные разговоры, встречи, конференции и подписание документов лучше отложить на другой день. Сегодня нужно расслабиться и никуда не торопиться.

Весы

Не стоит бояться пробовать себя в чем-то новом. В этот день все дороги открыты для того, чтобы идти по ним в направлении своей цели.

Скорпион

Не стоит пытаться обмануть своих близких, потому что любая ложь, сказанная 22 февраля, в скором времени раскроется. И за нее будет очень стыдно.

Стрелец

Не нужно бояться быть счастливым! Для этого нужно забыть о стереотипах, мнении общества, и делать то, что нравится.

Козерог

Необходимо отказаться от серьезных разговоров об отношениях. Они ни к чему не приведут, однако партнеры наговорят друг другу много гадостей на эмоциях.

Водолей

Если в этот день Водолеев кто-то не будет слушать, не стоит тратить свое время на попытки что-то кому-то доказать. Главное - сохранять верность самому себе и своим моральным принципам.

Рыбы

Хороший день, чтобы посвятить свое время размышлениям, планам на будущее, анализу текущей ситуации в жизни.

Напомним, составлен гороскоп на март 2023 от Анжелы Перл.

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