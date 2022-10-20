Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 21 октября. Узнайте, к чему стоит готовиться именно вам.
Овен
Все дела, за которые вы решите сегодня взяться, будут обречены на успех.
Телец
Вас могут провоцировать на ссоры или скандалы, но оставайтесь спокойными.
Близнецы
В этот день у вас будет очень много работы. Постарайтесь не отвлекаться.
Рак
Вас ждет приятное времяпрепровождение - это будет шопинг или выбор чего-то.
Лев
У вас будет очень атмосферный и спокойный день дома.
Дева
Это хороший день, чтобы посетить то место, куда вы давно хотели.
Весы
Хороший день, чтобы заняться уборкой в доме или разбором старых вещей.
Скорпион
В этот день у вас может быть важная встреча или серьезный разговор.
Стрелец
В этот день вам лучше избежать споров, иначе могут быть конфликты.
Козерог
Отличный день, чтобы пойти к парикмахеру, в салон красоты или к доктору.
Водолей
21 октября вам могут сообщить какую-то неприятную новость.
Рыбы
В этот день вы можете чувствовать упадок сил и нежелание что-то делать.
Напомним, недавно астролог Дмитрий Уранус предсказал опасность для Украины. Он говорит, что в ближайшем будущем такого стремительного освобождения территорий не предвидится.