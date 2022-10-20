Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 21 октября. Узнайте, к чему стоит готовиться именно вам.

Овен

Все дела, за которые вы решите сегодня взяться, будут обречены на успех.

Телец

Вас могут провоцировать на ссоры или скандалы, но оставайтесь спокойными.

Видео дня

Близнецы

В этот день у вас будет очень много работы. Постарайтесь не отвлекаться.

Рак

Вас ждет приятное времяпрепровождение - это будет шопинг или выбор чего-то.

Лев

У вас будет очень атмосферный и спокойный день дома.

Дева

Это хороший день, чтобы посетить то место, куда вы давно хотели.

Весы

Хороший день, чтобы заняться уборкой в доме или разбором старых вещей.

Скорпион

В этот день у вас может быть важная встреча или серьезный разговор.

Стрелец

В этот день вам лучше избежать споров, иначе могут быть конфликты.

Козерог

Отличный день, чтобы пойти к парикмахеру, в салон красоты или к доктору.

Водолей

21 октября вам могут сообщить какую-то неприятную новость.

Рыбы

В этот день вы можете чувствовать упадок сил и нежелание что-то делать.

Напомним, недавно астролог Дмитрий Уранус предсказал опасность для Украины. Он говорит, что в ближайшем будущем такого стремительного освобождения территорий не предвидится.

Вас также могут заинтересовать новости: