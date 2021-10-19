Астрологи составили гороскоп на 20 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.
Овен
Овнам рекомендуется наладить контакт с людьми, с которыми они были в ссоре.
Телец
Пришло время подумать о будущем. Определитесь, чем вы хотите заниматься и что может принести вам хороший доход.
Близнецы
Судьба приготовила вам новые возможности, которыми вам обязательно нужно воспользоваться.
Рак
Позаботьтесь о своем здоровье. Маленькие проблемы могут перерасти во что-то более серьезное. Не допустите этого.
Лев
Звезды рекомендуют вам отвлечься от рутины, чтобы вы не испытывали чувство выгорания.
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Астрологи уверены, что завтрашний день будет для вас удачным. Можете просто плыть по течению.
Весы
Если вы не можете справиться с какой-то проблемой, обратитесь к специалисту.
Скорпион
Завтра вас ждут новые знакомства, который в будущем сыграют вам на руку.
Стрелец
Завтра ваши старые травмы могут дать о себе знать. Найдите время для похода к врачу.
Козерог
Найдите себе какое-то хобби, которое поможет справиться со скукой.
Водолей
Уделите время своим родным и близким. Они нуждаются в вас.
Рыбы
Ваша энергия будет бить через край. Направьте ее в нужное русло.
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