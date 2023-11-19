День обещает быть непростым.

Астрологи составили гороскоп на 20 ноября 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

Вы можете снять розовые очки и посмотреть на какую-то ситуацию более трезво. Не бойтесь, что будете разочарованы. Вы можете заметить новые детали, которые помогут вам в принятии решения.

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Телец

Тельцам стоит найти баланс между работой и отдыхом. Если вы будете перетруждаться, то можете не только впасть в депрессию, но и подорвать свое здоровье.

Близнецы

Вы будете много общаться с разными людьми и обмениваться с ними идеями. На самом деле это хорошо, потому что вместе вы можете придумать какой-то новый перспективный проект.

Рак

Ракам стоит позаботиться о своем физическом здоровье. Если вас что-то беспокоит, обратитесь к врачу. Также вам нужно укрепить свой иммунитет, пропейте курс витаминов.

Лев

Львам стоит проявить гибкость в этот день. Не идите напролом, будет лучше, если вы постараетесь адаптироваться под ситуацию. Поверьте, от этого вы только выграете.

Дева

Девы могут смело строить планы на будущее и начинать их реализовывать. Все указывает на то, что у вас наступает благоприятный период для реализации всех желаний.

Весы

Весы - это очень креативные люди. Завтра вас посетит муза и вы сможете всем доказать, что ваш ум уникален. Вы предложите какую-то очень крутую идею, которую все воспримут с восторгом.

Скорпион

Судьба поставит вас в сложные условия, когда вам буквально придется бороться за свое место под солнцем. Постарайтесь не впадать в отчаяние, лучше возьмите ситуацию под свой контроль.

Стрелец

Вы можете найти новых друзей, с которыми будете готовы отправиться навстречу любым приключениям. Вам будет очень весело проводить с ними время.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на свою личную жизнь. Возможно, она дала трещину. Склеить разбитую вазу будет очень сложно, а вот залатать маленькую трещину - еще возможно.

Водолей

Водолеи должны быть готовы к тому, что им придется адаптироваться под новые условия. Не будьте агрессивными и жесткими в общении с людьми. Лучше проявите свою доброту.

Рыбы

Ваша интуиция будет на пике. А это значит, что в этот день вам нужно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Звезды будут на вашей стороне.

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