Узнайте, что ждет в этот день именно вас.

Астрологи составили детальный гороскоп для всех знаков Зодиака на воскресенье, 20 ноября. Что ждет именно вас - читайте в материале.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам отдохнуть, не напрягаться и не проявлять лишней инициативы, так как отдых - это то, что им просто необходимо.

Телец

Тельцам следует быть внимательными и не пропустить ничего. Речь идет как о физическом пропуске (опоздании, например), так и о том, что Тельцы могут забыть о каком-то важном событии и не попасть на него.

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Близнецы

Несмотря на то, что воскресенье - это выходной, у Близнецов будет очень много работы. Они будут всем нужны и их постоянно будут "дергать" по мелочам.

Рак

Раки в этот день могут пойти на прогулку со своими близкими. Это будет атмосферное и приятное времяпрепровождение.

Лев

Львам следует приготовиться к романтической обстановке. Их могут позвать на свидание или сделают какой-то приятный сюрприз дома.

Дева

Девам придется куда-то ехать по рабочим делам. Поездка будет тяжелой и очень утомит представителей этого знака Зодиака.

Весы

Весам 20 ноября принесет домашние дела и заботы. Они проведут весь день с семьей. Астрологи говорят, что этот день - отличная возможность сблизиться с родственниками, от которых отдалились.

Скорпион

Скорпионы проведут этот день ярко и интересно. Скорее всего, они будут находиться в компании друзей. Это может быть какая-то вечеринка, корпоратив или домашние посиделки.

Стрелец

Стрельцы должны в этот день проявить себя ответственно. Нельзя опаздывать и важно сделать так, чтобы не забыть ни о чем важном. В противном случае это подорвет их авторитет перед коллегами и руководством.

Козерог

Козероги посетят салон красоты, тренажерный зал или пойдут на какие-то СПА-процедуры, чтобы расслабиться. Звезды говорят, что это именно то, что нужно.

Водолей

Водолеям вернется в двойном размере все то, что они отдают в этот день. Поэтому если они будут давать деньги кому-то, то нужно ждать хорошего финансового прихода. А если кого-то обидят, то и это приумножится и вернется.

Рыбы

Рыбы сделают какую-то дорогостоящую, но нужную и приятную покупку. Астрологи советуют не жалеть на нее денег.

Напомним, названы три знака Зодиака, которым на следующей неделе будет непросто.

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