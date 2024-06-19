Гороскоп на 20 июня по картам Таро: Козерогам - волна эмоций, Девам - вершина успеха

Четверг сулит неожиданные события некоторым знакам.

Эзотерики составили гороскоп на 20 июня по картам Таро. По их словам, этот день будет наполнен как радостью, так и печалями для знаков Зодиака.

Овен

Пришло время возвращать долги. Это необязательно могут быть именно финансовые долги. Возможно, к вам вернется бумеранг за какие-то не очень хорошие поступки.

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Телец

Эксперты советуют вам расслабиться и провести этот день в свое удовольствие. Ни под кого не подстраивайтесь и не пытайтесь всем угодить. Делайте так, как сами хотите.

Близнецы

Близнецам стоит обратить внимание на свое здоровье. Есть риск, что о себе напомнят хронические заболевания. Не ждите, пока все само пройдет и не занимайтесь самолечением.

Рак

Четверг будет для вас приятным днем, когда вы можете начать реализовывать свои планы и идеи, а также найти вдохновение в близких людях. Судьба будет на вашей стороне.

Лев

В вашей жизни может появиться человек из прошлого, который сейчас окажет на вас позитивное влияние. Это более опытный и зрелый человек. Он поможет вам продвинуться дальше.

Дева

В этот день Девы могут подняться на вершину своего успеха, однако очень важно, чтобы они не задирали нос и не пытались "давить" на других. Тихо наслаждайтесь своим счастьем.

Весы

У Весов может наблюдаться эмоциональный кризис. Эзотерики говорят, что вам стоит немного отдохнуть от рутины и людей и отправиться за город, например. Побудьте наедине со своими мыслями.

Скорпион

Весь день вы будете много и усердно работать, а вот вечером вам крайне важно восстановить силы. Сходите на расслабляющий массаж, прогуляйтесь на свежем воздухе, подумайте о чем-то хорошем.

Стрелец

Часто Стрельцы говорят необдуманные слова, в результате чего у них возникают проблемы в отношениях с людьми. Завтра ситуация может повториться, поэтому карты Таро предупреждают, что вам лучше держать язык за зубами.

Козерог

Козероги могут испытать новую волну эмоций. Это говорит о том, что в вашей жизни произойдет что-то невероятное, что навсегда оставит отпечаток на вашем сердце. Вы будете очень довольны.

Водолей

Ожидается событие, которое станет началом нового этапа в вашей жизни. Кроме того, завтра вы сможете простить тех, на кого раньше держали обиду. Сделайте это от чистого сердца.

Рыбы

С самого утра вы можете испытывать упадок сил. Поэтому лучше не браться за важные дела, а провести этот день с пользой для себя и своего здоровья. Иногда можно и полениться.

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