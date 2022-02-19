В двадцатый лунный день, пока Луна убывает в знаке Весы, нужно отложить важные решения и заняться самообразованием. О запретах этого дня – читайте на УНИАН.

Настали двадцатые лунные сутки, ночное светило убывает в знаке Весы. В это время люди легко заводят новые знакомства и осваивают новые знания. При этом гороскоп на 20 февраля 2022 года запрещает игнорировать чужие советы и проявлять гордыню!

Отложите принятие важных решений, лучше займитесь чтением или освоением новых навыков (даже если это хобби).

Любые перемены в этот день недели грозят обернуться катастрофой, а на дела, что требуют серьезных усилий, в период убывающей Луны может не хватить сил. Лучше завершать старые проекты – особенно, если те связаны с юридической, психологической, изобразительной или социальной сферой.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Овен

Не стоит строить планы заранее: спонтанность – лучший способ добиться успеха сегодня. Знакомство, что началось сегодня, поможет в карьере. Да и для налаживания личной жизни сейчас очень благоприятный период – не игнорируйте возможность пообщаться с людьми.

Поберегите сердце: как минимум откажитесь от жирной пищи в этот день.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Телец

На первый план выйдут вопросы личного характера. Поэтому рабочие дела и планировать на сегодня не стоит. Тем более что переработки могут обернуться проблемами со здоровьем.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Близнецы

Демонстрируйте окружающим спокойствие и скромность, если хотите добиться от них помощи или поддержки.

Лучше всего сегодня будет удаваться исследовательская работа. А в плане здоровья стоит опасаться острых и тяжелых предметов: отложите резьбу, перенос тяжелых вещей и т.п. на более благоприятный период.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Рак

Осторожнее с тратами: вы рискуете выбросить деньги на ненужные, лишние покупки. Лучше вообще не берите деньги в руки в этот день. Исключение можно сделать лишь для деловых переговоров: тут богатый антураж сыграет вам на руку.

Плохой день для путешествий.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Лев

Первая половина дня выдастся крайне насыщенной, а вот вечером получится отдохнуть. Нужно только набраться терпения и дожить до этого момента.

Слабым местом окажется позвоночник: стоит записаться к массажисту.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Дева

Плохой день для общения с начальством и перемен в доме (к примеру, начало ремонта стоит отложить). Лучше отключить телефон, выспаться и заняться чем-то веселым со своей второй половинкой.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Весы

Не полагайтесь на чужую помощь: самостоятельно справиться с работой выйдет быстрее, эффективнее и проще с точки зрения затрат нервных клеток.

В финансовых вопросах не торопитесь с принятием решений – иначе можете лишиться того, чего так упорно достигали в последнее время.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Скорпион

Если хотите карьерных продвижений, то сегодня придется потрудиться. Не завидуйте тем, кто нынче отдыхает – добросовестно делайте свое дело: ваши старания заметят и оценят.

Перемены полезны лишь в личной сфере: тут можно сделать решительный шаг, который давно откладывали или боялись сделать.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Стрелец

Вероятны бессонница и недопонимание со стороны близких. С первым поможет умеренная физическая тренировка, а со вторым – только спокойное и детальное пояснение своей позиции.

И не забывайте улыбаться любимым людям: им важно знать, что их общество доставляет радость.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Козерог

При общении следите за своим лицом и тоном: не давайте понять, что собеседник вам неприятен. Особенно это касается рабочих переговоров.

В любовных делах стоит проявить спонтанность, а вот в вопросах здоровья – постоянство (если вам назначили курс лечения, то сегодня плохой день для отмены, паузы или завершения лечения: примите еще дозу препарата).

Гороскоп на 20 февраля 2022: Водолей

Откажитесь от перемен в этот день, даже если речь идет всего лишь об уборке. Стабильность и упорядоченность – вот залог успеха и душевного спокойствия в этот день.

Гороскоп на 20 февраля 2022: Рыбы

Вероятны неприятные разговоры, особенно в кругу семьи. Избежать их не получится, но можно свести к минимуму – если не спорить с оратором.

Слабое место сейчас – голова: держите под рукой лекарство от головной боли.

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