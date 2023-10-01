День обещает быть насыщенным.

Астрологи составили прогноз на 2 октября для всех знаков Зодиака. Узнайте, что в этот день ждет именно вас.

Овен

Вторник будет очень насыщенным для вас. Весь день вы будете заниматься рабочими и домашними делами. Вечером вас ждет приятный сюрприз, который оставит свой отпечаток в вашей душе.

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Телец

Тельцам захочется побыть со своими родными и близкими людьми. Этот день будет благоприятным для проявления нежных чувств. Порадуйте своих близких.

Близнецы

Ваш подвешенный язык сыграет вам на руку. Вы можете быстро склонить на свою сторону единомышленников, которые помогут вам в реализации какого-то проекта.

Рак

Раки будут настроены очень решительно. В этот день вы будете молниеносно принимать важные решения. Страх останется позади, поэтому вы сможете круто изменить свою жизнь.

Лев

Львы могут встретить человека, в которого влюбятся с первого взгляда. Ваша интуиция может подсказать вам, кто он и где его найти. Прислушивайтесь к ней.

Дева

Во вторник Девы могут смело идти навстречу своей мечте. Все, за что вы возьметесь завтра, получится у вас на "ура". Звезды склоняют вас к достижению своих целей.

Весы

А вот Весы будут менее решительными завтра. Вы захотите побыть наедине со своими мыслями и понять, в каком направлении вам двигаться дальше.

Скорпион

Скорпионам стоит быть более терпимыми, иначе конфликтов не избежать. Помните, что идеальных людей не существует. Поэтому не стоит требовать от них слишком много.

Стрелец

Ваша жизненная энергия будет на пике. Это позволит вам справиться со всеми делами и даже посвятить время активному отдыху. Ваша душа жаждет приключений.

Козерог

Козерогам нужно обратить внимание на отношения. Это будет удачный день для того, чтобы вы укрепили связь с любимым человеком. Будьте осторожны в высказываниях.

Водолей

Вы можете смело тратить деньги на свои желания. Купите себе то, о чем давно мечтали. В первую очередь, это поднимет вам настроение. А во-вторых, вы будете очень рады новой покупке.

Рыбы

А вот Рыб в этот день ждет полное разочарование и проблемы в коллективе. Вы можете стать эпицентром скандала, что знатно пошатнет почву под вашими ногами.

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