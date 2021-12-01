Астрологи составили гороскоп на 2 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака.
Овен
Весь день вы будете метаться, так как вам нужно будет куда-то девать свою энергию.
Телец
День обещает вам хлопоты, но они будут приятными.
Близнецы
Вам нужно составить план действий и не отходить от него ближайшую неделю.
Рак
Вам стоит быть более дипломатичным, чтобы не нарваться на конфликт с окружающими.
Лев
Пришло время заняться делами, которые вы давно откладывали.
Дева
Завтра руководство может оценить все ваши таланты.
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Уделите внимание своему финансовому положению. Не стоит совершать масштабных покупок.
Скорпион
Вам рекомендуется более лояльно относиться к людям и не рубить с плеча.
Стрелец
Завтрашний день потребует от вас решительности.
Козерог
Вас могут увлечь какие-то новые идеи.
Водолей
Вам рекомендуется навести порядок в своих делах как на работе, так и в личной жизни.
Рыбы
Вы можете реализовать все задуманное.
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