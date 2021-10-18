День сулит многим знакам Зодиака сюрпризы.

Астрологи составили гороскоп на 19 октября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Овен

Овнам стоит более тщательно выбирать себе друзей, чтобы не было неприятных сюрпризов.

Телец

Ваше упрямство до добра не доведет. Иногда стоит быть более лояльными к другим.

Близнецы

Вас ждет какой-то романтический сюрприз. Это может быть или ваш коллега, или какой-то тайный поклонник.

Рак

Середина осени - это благоприятный период для заключения брака. Возможно ваша вторая половинка уже заждалась предложения руки и сердца?

Лев

Завтра человек, с которым вы были в ссоре, сделает первый шаг. Не отталкивайте его, если хотите сохранить отношения.

Дева

Вам рекомендуется заняться благоустройством дома. Это поможет вам переключиться.

Обратите внимание на свое здоровье. Если у вас что-то болит, то обратитесь срочно к врачу.

Скорпион

Посвятите день своей второй половинке. Можете подготовить какой-то небольшой, но очень приятный сюрприз.

Стрелец

Помните, что вы сами кузнец своего счастья.

Козерог

Обратите внимание на свое финансовое положение. Расточительство может сыграть с вами плохую шутку.

Водолей

Придумайте себе новое хобби, которое сможет поднять вам настроение.

Рыбы

Будьте искренними с людьми, которые вас любят. В противном случае вы рискуете остаться один.

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Автор: Диана Могилевич