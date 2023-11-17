Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили гороскоп на 18 ноября 2023 года для всех знаков Зодиака. Эта суббота обещает быть очень насыщенной и запоминающейся. Будьте готовы к приключениям!

Овен

Перед вами откроются новые перспективы. Очень важно, чтобы вы вовремя воспользовались новые возможностями, потому что с их помощью вы сможете выбиться совсем на новый уровень жизни.

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Телец

На работе могут произойти неожиданные изменения. Они будут не очень приятными, поэтому вам стоит сразу быть к этому готовыми. Постарайтесь быть лояльными и не злить начальство.

Близнецы

На первый план у вас выйдет честность. Это значит, что в этот день вы не сможете простить даже самую маленькую и безобидную ложь. Однако порой все же проще закрыть на что-то глаза.

Рак

Эта суббота будет незабываемой для Раков. Вы можете испытать те чувства, о существовании которых уже давно могли забыть. Если вы одиноки, то готовьтесь встретить свою вторую половинку.

Лев

Львы, в этот день наступит расцвет вашей личной жизни. Вы наконец-то почувствуете себя счастливым человеком. Вам захочется горы свернуть. Бабочки в животе не дадут вам покоя.

Дева

Девам стоит больше времени уделить отдыху. Постарайтесь ограничить общение с людьми. Почитайте книгу, послушайте музыку или посмотрите фильм... Устройте себе день релакса.

Весы

Весы могут решить какой-то давний конфликт. Это принесет вам покой и умиротворение. Скорее всего, вы очень переживали по этому поводу. Теперь все будет хорошо.

Скорпион

У Скорпионов могут возникнуть трудности в отношениях. Все говорит о том, что вы могли как-то агрессивно отреагировать на какой-то поступок второй половинки. Теперь придется извиняться.

Стрелец

Стрельцам стоит быть более гибкими, чтобы избежать конфликтов как на работе, так и в личной жизни. Не лезьте на рожон. Лучше решайте все со спокойной душой.

Козерог

Для Козерогов это будет прекрасный день. Вы можете реализовать свою давнюю мечту. Это будет совсем неожиданно, потому что вы уже могли и "забить" на нее. Поверьте, вы будете очень приятно удивлены.

Водолей

Подходите к некоторым ситуациям более креативно. Тогда вы найдете решение. Если постоянно идти по протоптанной дорожке, можно устать и "замылить" себе глаза.

Рыбы

Рыбам стоит просто плыть по течению. Эта суббота не будет какой-то особенной для вас. Поэтому можете занимать обыденными делами совершенно спокойно.

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