19-й лунный день, когда Луна убывает в знаке Водолей, лучше всего подходит для рутинных дел и общения с друзьями. А вот с незнакомцами стоит быть начеку!

Девятнадцатый лунный день, когда Луна убывает в знаке Водолей, советует окружать себя проверенными людьми – друзьями, на которых можно положиться. Гороскоп на 18 июня 2022 года предупреждает: общение в этот день может стать источником большого риска. Стоит держаться подальше от пьяных людей. И даже внешне приличные люди могут оказаться аферистами и обманщиками.

Стоит избегать проявлений гордыни и полагаться лишь на единомышленников.

Совет дня: лучший способ провести день плодотворно и безопасно – заняться домашними делами, особенно теми, которые давно откладывали до лучших времен.

Гороскоп на 18 июня 2022: Овен

Ваши идеи могут показаться остальным излишне новаторскими или навороченными. Поэтому помните, что синонимом гениальности является простота. Будьте проще: в общении, в разговорах, когда что-то объясняете или пытаетесь кого-то в чем-то убедить.

Заумные словечки и излишне претенциозное поведение оставьте до других времен.

Гороскоп на 18 июня 2022: Телец

Вам стоит заняться наведением порядка – только, скорее, в мыслях и в делах, чем по дому. Возьмите ручку, блокнот – и распишите, чем и в какой последовательности вам нужно заняться в ближайшее время. Уже скоро вы порадуетесь, что у вас есть такой план под рукой.

Гороскоп на 18 июня 2022: Близнецы

Не рискуйте сегодня! Вполне вероятно, что кто-то из вашего окружения намеренно ввел вас в заблуждение – и сейчас вы видите картину мира неправильно. Поэтому ваша задача – действовать проверенными методами, медленно и наверняка.

Гороскоп на 18 июня 2022: Рак

Сегодня не лучший день, чтобы выдвигаться на первый план. Будьте скромнее, тише и вообще – лучше просто займитесь медитацией где-нибудь на природе, а "революции" и без вас проведут.

Может, вам и захочется почувствовать себя лидером и заводилой – но не по Сеньке нынче эта "шапка Мономаха": вы наживете себе больше проблем, чем полезных дивидендов.

Гороскоп на 18 июня 2022: Лев

Будьте покладистым и мягким. Не спорьте и не отказывайтесь от выгодных предложений. Просто улыбайтесь и делайте вид, что идете человеку навстречу: такая линия поведения подкупает, она обеспечит вас выгодными союзниками.

Гороскоп на 18 июня 2022: Дева

Разгребите завалы – это лучшее, что вы можете сделать сегодня. Сейчас эта работа вам не просто по плечу, но еще и по душе. Так что наведите порядок в бумагах, в гардеробе и в ящике электронной почты. Дело это нужное, полезное, а главное – своевременное.

Гороскоп на 18 июня 2022: Весы

Если в планах был важный разговор (с работодателем, арендодателем, инвестором или просто с кем-то из родни), то сейчас самое оптимальное время устраивать диспут-презентацию своих желаний. Именно сейчас вы можете выторговать для себя самые "вкусные" условия.

Гороскоп на 18 июня 2022: Скорпион

Вам сегодня пригодится совет близкого человека. Поэтому не поленитесь, не стесняйтесь и не бойтесь перед принятием решения – обговорить ситуацию с кем-то, кому доверяете. Иногда даже просто проговаривание вслух способно натолкнуть на гениальное решение проблемы. А взгляд со стороны так и вовсе бывает бесценен!

Гороскоп на 18 июня 2022: Стрелец

Не делитесь ни с кем своими планами и идеями: единомышленников вы сегодня вряд ли найдете, а вот украсть у вас проект вполне могут. Так что отложите задушевные разговоры до иных времен.

Под отдельным запретом – хвастовство. Лучше скромно молчите – и тогда это "молчаливое золото" скоро материализуется в ваших карманах.

Гороскоп на 18 июня 2022: Козерог

Не ройте другому яму – воспользуйтесь той, что он вырыл для вас. Иными словами, прежде чем тратить время и силы на составление премудрых планов и просчитывание вариантов – посмотрите, как решали такие проблемы до вас (ваш предшественник на работе, сосед по даче и др.). Их проверенный на опыте вариант и будет самым быстрым, дешевым и правильным вариантом решения проблемы.

Гороскоп на 18 июня 2022: Водолей

Следите за своим имиджем. Это касается и внешнего вида, и линии поведения, и высказываний: не время для жалоб, не стоит признаваться даже близким людям, что вы где-то в чем-то напортачили. Одно неосторожное слово или гримаса – и вам еще долго придется восстанавливать репутацию.

Гороскоп на 18 июня 2022: Рыбы

Отложите сложные дела и всё, что вам не нравится. Сегодня вы все равно не достигните успеха в подобных проектах. Так зачем зазря переводить время, силы и нервы? Устройте себе выходной и маленький праздник души.

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