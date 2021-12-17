Гороскоп на 18 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует смело начинать новые дела. Период истинной Луны, когда ночное светило растет в знаке Близнецы, благоприятен для активных действий как на личном фронте, так и в деловой сфере.
Сегодня нужно:
- начинать новые проекты;
- быть активным и решительным;
- путешествовать;
- вкладывать деньги;
- заниматься лечением и оздоровлением организма;
- заводить новые контакты.
Сегодня нельзя:
- лениться;
- переутомляться;
- необдуманно потакать своим желаниям.
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Гороскоп на 18 декабря 2021: Овен
Сегодня у Овна хватит сил на всё и сразу: и на хобби, и на домашние дела, и даже немного на рабочие проекты останется.
Очень удачно проходит общение: есть шанс получить важную информацию – причем без особых усилий, достаточно просто внимательно слушать собеседников.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Телец
Читайте такжеТелец: гороскоп на декабрь 2021, советы и предостережения астрологовСегодня Тельцу стоит заняться рабочими проектами и денежными вопросами: именно в этих сферах он преуспеет больше всего. Можно смело запускать новые проекты, отправляться за покупками и т.д. Главное – действовать смело.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Близнецы
Девиз дня – обновление. Можно менять прическу – а можно сразу и место работы. Новое дело, которое начато сегодня, принесет Близнецам немало выгоды. Осталось выбрать проект и приступать!
Гороскоп на 18 декабря 2021: Рак
Рак полон сил и творческой энергии, а главное – на душе у него полная нирвана. В таком психологическом состоянии представители знака способны на любые подвиги. Чем звезды и советуют им заняться: смело браться за любые дела.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Лев
Льву стоит сегодня тщательно контролировать любые свои траты. Велика опасность стать жертвой финансового обмана или сделать неудачную покупку.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Дева
Вероятны неожиданные, но приятные финансовые поступления. Любой денежный сюрприз сегодня – это знак от Вселенной, что Дева движется в правильном направлении.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Весы
Сегодня нельзя расслабляться и пускать дела на самотек. Только личный контроль и проверенная информация от людей, которым Весы доверяют – вот рецепт успеха в этот день.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Скорпион
Главный враг Скорпиона сегодня – его собственный язык. Весь день представителей знака будет тянуть на выяснение отношений и обидные подначки. Стоит либо провести день максимально уединенно – либо держать язычок на привязи.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Стрелец
Очень продуктивный день: Стрелец полон сил и фонтанирует трудолюбием и энтузиазмом. Заодно представителей знака будет подстегивать азарт: захочется продемонстрировать окружающим, что он "не хуже прочих". И это вполне ему удастся.
Гороскоп на 18 декабря 2021: Козерог
Козерог спокойно может браться за самый сложный и запутанный проект: его концентрированность на деле и скрупулезность помогут ему без лишних забот решить самую сложную задачу. И вознаграждение не заставит себя ждать!
Гороскоп на 18 декабря 2021: Водолей
Отличный день для общения и публичных выступлений. Можно смело планировать презентации и просто дружеские посиделки – Водолей будет звездой собрания!
Гороскоп на 18 декабря 2021: Рыбы
Этот день Рыбам лучше посвятить завершению текущих дел и рутины: медленно, не торопясь переделать одно за другим. А вот новые проекты и непривычная деятельность – в этой сфере вероятны досадные ошибки, разгребать которые придется еще долго.
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