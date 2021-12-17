18 декабря 2021 – четырнадцатые лунные сутки, когда важно не упустить волшебную возможность и не профукать свой шанс.

Гороскоп на 18 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует смело начинать новые дела. Период истинной Луны, когда ночное светило растет в знаке Близнецы, благоприятен для активных действий как на личном фронте, так и в деловой сфере.

Сегодня нужно:

начинать новые проекты;

быть активным и решительным;

путешествовать;

вкладывать деньги;

заниматься лечением и оздоровлением организма;

заводить новые контакты.

Сегодня нельзя:

лениться;

переутомляться;

необдуманно потакать своим желаниям.

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Гороскоп на 18 декабря 2021: Овен

Сегодня у Овна хватит сил на всё и сразу: и на хобби, и на домашние дела, и даже немного на рабочие проекты останется.

Очень удачно проходит общение: есть шанс получить важную информацию – причем без особых усилий, достаточно просто внимательно слушать собеседников.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Телец

Читайте такжеТелец: гороскоп на декабрь 2021, советы и предостережения астрологовСегодня Тельцу стоит заняться рабочими проектами и денежными вопросами: именно в этих сферах он преуспеет больше всего. Можно смело запускать новые проекты, отправляться за покупками и т.д. Главное – действовать смело.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Близнецы

Девиз дня – обновление. Можно менять прическу – а можно сразу и место работы. Новое дело, которое начато сегодня, принесет Близнецам немало выгоды. Осталось выбрать проект и приступать!

Гороскоп на 18 декабря 2021: Рак

Рак полон сил и творческой энергии, а главное – на душе у него полная нирвана. В таком психологическом состоянии представители знака способны на любые подвиги. Чем звезды и советуют им заняться: смело браться за любые дела.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Лев

Льву стоит сегодня тщательно контролировать любые свои траты. Велика опасность стать жертвой финансового обмана или сделать неудачную покупку.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Дева

Вероятны неожиданные, но приятные финансовые поступления. Любой денежный сюрприз сегодня – это знак от Вселенной, что Дева движется в правильном направлении.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Весы

Сегодня нельзя расслабляться и пускать дела на самотек. Только личный контроль и проверенная информация от людей, которым Весы доверяют – вот рецепт успеха в этот день.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Скорпион

Главный враг Скорпиона сегодня – его собственный язык. Весь день представителей знака будет тянуть на выяснение отношений и обидные подначки. Стоит либо провести день максимально уединенно – либо держать язычок на привязи.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Стрелец

Очень продуктивный день: Стрелец полон сил и фонтанирует трудолюбием и энтузиазмом. Заодно представителей знака будет подстегивать азарт: захочется продемонстрировать окружающим, что он "не хуже прочих". И это вполне ему удастся.

Гороскоп на 18 декабря 2021: Козерог

Козерог спокойно может браться за самый сложный и запутанный проект: его концентрированность на деле и скрупулезность помогут ему без лишних забот решить самую сложную задачу. И вознаграждение не заставит себя ждать!

Гороскоп на 18 декабря 2021: Водолей

Отличный день для общения и публичных выступлений. Можно смело планировать презентации и просто дружеские посиделки – Водолей будет звездой собрания!

Гороскоп на 18 декабря 2021: Рыбы

Этот день Рыбам лучше посвятить завершению текущих дел и рутины: медленно, не торопясь переделать одно за другим. А вот новые проекты и непривычная деятельность – в этой сфере вероятны досадные ошибки, разгребать которые придется еще долго.

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Автор: Диана Беловодская