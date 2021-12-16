Начните день с позитива, тогда он пройдет успешно.

Астрологи составили гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака. Всем представителям зодиакальных созвездий стоит помнить: как день начнешь, так его и проведешь.

Овен

За вашей спиной кто-то плетет интриги. Будьте бдительны с подозрительными людьми.

Телец

Завтра вы сможете решить все свои финансовые проблемы. Наконец накануне праздников вы спокойно выдохнете.

Близнецы

В пятницу то и дело, что вы будете проявлять свой эгоизм. Но будьте осторожны, чтобы не оттолкнуть от себя людей.

Рак

Очень важно завтрашний день провести с родными. Идеальным временем провождения будет поход за подарками на предстоящие праздники.

Лев

Львы верят в чудеса, и это прекрасно. Завтра судьба подкинет вам еще одну возможность поверить в то, что чудо существует.

Дева

Если вы хотите добиться успеха в каком-то деле, тогда ищите простые пути, которые наверняка приведут вас к цели.

У Весов есть дар - вы всегда даете хорошие советы. Именно завтра от вас это и потребуется окружающим.

Скорпион

С самого утра вы будете испытывать раздражение, которое в итоге выльется на окружающих.

Стрелец

Вам рекомендуется провести завтрашний день дома, уделив время приятным хлопотам.

Козерог

Ваше желание быть идеальным во всем может негативно сказаться на отношениях с близкими.

Водолей

А вот Водолеям стоит проявить больше внимания и заботы по отношению к своим близким.

Рыбы

Завтра вы можете стать тем человеком, которого все будут критиковать.

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Автор: Диана Могилевич